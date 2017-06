55 procents vækst på et år: Så mange danskere har turbo-bredbånd

Udbredelsen af lynhurtige internetforbindelser buldrer frem. Hver sjette bredbåndskunde har nu download-hastighed på 100 megabit pr sekund - og langt flere kan vælge det til.

Lynhurtige internetforbindelser spreder sig hastigt i Danmark, og hver sjette danske bredbåndskunde har nu en downloadhastighed på minimum 100 megabit per sekund.Det viser den halvårlige telestatistik , som Energistyrelsen udgiver i dag.Dermed er antallet af bredbåndskunder med højhastigheds-forbindelser vokset med 55 procent i løbet af 2016, og samtidig er antallet af brugere med tilsvarende upload-hastighed vokset 155 procent til 191.000 abonnenter.Udbredelsen af hurtige forbindelser skal dog ses i sammenhæng med, at langt flere bredbånds-kunder rent faktisk har mulighed for at vælge en hurtig forbindelse.Hele 88 procent kunne således runde de magiske 100 megabit pr sekund, hvis de ønskede det, og energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) håber, at endnu flere danske vil tage imod tilbuddet."Det er selvfølgelig forbrugernes eget valg, hvilken internetløsning og hastighed, de vælger, men det er mit håb som teleminister, at endnu flere vil vælge de højere hastigheder," siger han til Ritzau.