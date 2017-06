Danske it-topchefer melder klart ud: Her er de to vigtigste kompetencer hos medarbejderne

DI Digitals årsdag 2017: Fem danske direktører fra it-branchen gav i en paneldebat konkrete bud på, hvad fremtidens medarbejdere i en it-virksomhed skal kunne. Se også resultat af afstemning blandt ledere fra it-branchen.

"Forretning skabes altså mellem mennesker."

"Jeg tror, at den digitale etik bliver en afgørende kompetence. Vi bør dagligt stille os selv spørgsmålet, om man bør automatisere alt, bare fordi man kan."

DI Digitals årsmøde torsdag den 8. juni i Industriens Hus.

"Vi har brugt de seneste 20 år på at lære it-folk om fagområder. Jeg tror, at det vil blive vendt om i de næste 20 år. Fagområderne skal have it-kompetencer."

"Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at skifte job mange gange i et arbejdsliv. Og også brancher. Det har jeg også selv gjort."



Science, technology, engineering, math: 32 procent.

Kreativ tænkning: 29 procent.

Creative originality, responsibility, empathy: 28 procent.

Sociale kompetencer: 26 procent.

Livslang læring: 21 procent.

Globale kompetencer: 20 procent.

Tværfaglighed: 18 procent.

Samarbejde: 17 procent.

Etik: 7 procent.

"Vi tror, at der er al mulig grund til, at den offentlige sektor går foran. Det er rigtig mange penge, det drejer sig om, som så kan bruge på andre områder."

Det var i ikke særlig høj grad hardcore it-kompetencer, der var i fokus, da fem danske direktører fra it-branchen torsdag blev bedt om at give deres syn på de to vigtigste kompetencer hos fremtidens medarbejdere.Det skete på DI Digitals årsdag i en paneldebat under overskriften "Virksomhedernes krav til fremtidens medarbejdere."Topchefernes valg af de vigtigste kompetencer skyldes ikke, at de konkrete, tekniske kompetencer ikke er relevante. Specialisterne er der mere brug for end nogenside.Den type kompetencer er blot snarere fundamentet, mens de menneskelige og sociale kompetencer er det, der skal sikre, at viden bliver omsat til forretningsmæssig værdi, lød budskabet fra blandt andre Michael Holm, administrerende direktør i Systematic.Michael Holm sagde, at han dels mener, at fremtidens medarbejdere skal kunne tænke og arbejde globalt og samtidig have gode sociale kompetencer, så man eksempelvis kan arbejde på tværs af landegrænser."Vi skal lære, at der er andre kulturer og andre måder at gøre tingene på, end vi gør. Og vi tror på, at det er os, der skal lære det," sagde Michael Holm, der i det hele taget lagde vægt på det globale og på høj mobilitet hos fremtidens medarbejdere."Vi har en udfordring med at få folk til at flytte ud. Og hvis de så flytter ud, har vi svært ved at få dem hjem igen," sagde han i paneldebatten.Henrik Bodskov, administrerende direktør i IBM Danmark, havde en interessant pointe om, hvordan arbejdet med it og digitalisering i mange virksomheder ændrer sig i disse år."Vi har brugt de seneste 20 år på at lære it-folk om fagområder. Jeg tror, at det vil blive vendt om i de næste 20 år. Fagområderne skal have it-kompetencer," sagde Henrik Bodskov i debatten hos DI Digital.Han nævnte som konkrete eksempler, at eksempelvis en læge eller en biokemiker i fremtiden også skal have it-viden.IBM-direktøren sagde desuden, at de vigtigste kompetencer hos fremtidens medarbejdere er evnen til at kunne omstille sig, og at man kan arbejde kreativt og kan kommunikere.Sahra-Josephine Hjorth, der er medstifter af CanopyLAB, kom også med et bud på de afgørende kompetencer hos fremtidens medarbejdere:"De kompetencer, der gør os menneskelige, og som vi hverken bør eller kan automatisere," sagde hun blandt andet. Samtidig fremhævede hos også flere gange vigitigheden af digital etik:"Jeg tror, at den digitale etik bliver en afgørende kompetence. Vi bør dagligt stille os selv spørgsmålet, om man bør automatisere alt, bare fordi man kan."Bo Lybæk, administrerende direktør i GPV International, deltog også i paneldebatten hos DI Digital.Han mente, at de vigtigste kompetencer hos fremtidens medarbejdere bliver evnen til at kunne arbejde tværorganisatorisk, og at man forstår og har indsigt i, hvordan hvordan andre mennesker arbejder."Forretning skabes altså mellem mennesker," lød det fra Bo Lybæk. Han sagde samtidig, at vi har udsigt til et meget anderledes arbejdsmarked."Jeg er helt sikker på, at vi kommer til at skifte job mange gange i et arbejdsliv. Og også brancher. Det har jeg også selv gjort."Charlotte Mark, der er administrerende direktør i Microsoft Development Center Copenhagen, lagde vægt på de mere tekniske kopetencer."Kombinationen af domæneviden og engineering," lød hendes ene bud på en afgørende kompetence."De personlige kompetencer - etik eksempelvis," fremhævede hun dog også som en anden vigtig kompetence hos fremtidens medarbejdere.De mange tilhørere i salen ved DI Digitals årsmøde blev samtidig bedt om at stemme på de vigtigste kompetencer hos fremtidens medarbejdere via deres smartphones.110 ledere fra it-branchen nåede at stemme, og stemmerne fordelte sig således på spørgsmålet:DI Digitals årsdag, der fandt sted i Industriens Hus i København, bød - ikke overraskende - også på en del debat om emner som kunstig intelligens, automatisering og machine learning.Bjarne Corydon, director for center of government hos McKinsey & Company, lagde i en tale vægt på, at frygten for, at jobs forsvinder med automatiseringen, er overdreven.McKinseys analyser viser, at der snarere bliver tale om, at bestemte arbejdsopgaver bliver overtaget af maskinerne, og at meget få jobs helt vil kunne klares af en maskine."Vi taler ikke bare om én teknologisk bølge, men om mange teknologiske udviklinger, der foregår parallelt.""Der er faktisk et mønster i, hvilken type opgaver de her teknologier er egnede til at overtage. Det er for banalt bare at forestille sig, at de overtager alt," lød det blandt andet fra Bjarne Corydon, der ikke var i tvivl om, hvor der især er et potentiale for at effektivisere med de nye teknologier:"Vi tror, at der er al mulig grund til, at den offentlige sektor går foran. Det er rigtig mange penge, det drejer sig om, som så kan bruge på andre områder."Efter generalforsamlingen torsdag den 8. juni 2017 ser DI Digitals bestyrelse nu således ud:André Rogaczewski, adm. direktør, Netcompany IT And Business Consulting A/S (formand)Toke Foss, adm. direktør, DEIF A/S (næstformand)Jørgen Alsing, adm. direktør, Ericsson DK A/SMikkel Bardram, adm. direktør, EG A/SLars Baun, adm. direktør, Dell A/SHenrik Bodskov, adm. direktør, IBM Danmark ApSNiels Duedahl, adm. direktør, Syd Energi a.m.b.a.Anders Feddersen, adm. direktør, SAP A/SMichael Holm, adm. direktør, Systematic A/SBrian Gottorp Jeppesen, CEO, Mjølner Informatics A/SAstrid Simonsen Joos, adm. direktør, Philips Lighting, NordicsOle Kring, adm. direktør, Scandinavian Micro Biodevices ApSUlf Lund, adm. direktør, Boxer TV A/SBo Lybæk, adm. direktør, GPV International A/SGorm Mandsberg, adm. direktør, Dubex A/SCharlotte Mark, adm. direktør, Microsoft Development Center CopenhagenMichael Meister, adm. direktør, Jaynet A/SClaus Riekehr Møller, adm. direktør, Cadpeople A/SBjarne Lykke Sørensen, direktør, Industridivisionen i Siemens i Norden og Baltikum A/STine Roed, direktør, DIAdam Lebech, branchedirektør, DI Digital (sekretær)