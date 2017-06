Efter afsløring af Googles datacenter-grund i Danmark: Så meget investerer it-giganten i nye datacentre

Google har fuld fart på investeringerne i nye datacentre og cloud-regioner. Senest har selskabet købt den store grund ved Fredericia.

Det trak store overskrifter, da det i starten af juni kom frem, at det er Google, der har købt den meget omtalte datacenter-grund i Tårup uden for Fredericia.Læs om det her Men selvom Google har smidt 65 millioner kroner på bordet til Fredericia Kommune for grunden, så har Google samtidig meldt ud, at der på nuværende tid tidspunkt ikke er planer om at benytte grunden.I stedet handler det om, at Google vil sikre sig muligheden for at ekspandere med datacentre i Europa, hvis det bliver relevant.Det kan vi allerede nu godt næsten garantere, at det bliver, for Google er i øjeblikket i fuld gang med en stor datacenteropgradering og med sin satsning på Google Cloud.Google Cloud, der er en bred portefølje af produkter, teknologier og services, der er rettet mod erhvervskunderne, er Googles forsøg på at konkurrere mod Amazon Web Services og Microsofts Azure.Den ambition kræver masser af investeringer - ikke mindst i infrastruktur, herunder datacentre.Og det er netop, hvad Google har gang i disse år.Eksempelvis kan man hos Datacenter Knowledge læse , at hovedkoncernen Alphabet øgede capex-investeringerne med 10 procent fra 2015 til 2016 til 10,9 milliarder dollars, omkring 72 milliarder danske kroner.Og investeringerne i fysiske aktiver vil nå nye højder i 2017.Google har nemlig meldt ud, at satsningen på erhvervsrettede cloud-løsninger indebærer, at der frem mod slutningen af 2017 vil blive opført nye datacentre, der skal understøtte mere end 10 nye cloud-regioner."Vi åbner disse nye regioner for at hjælpe Cloud Platform-kunder med at udrulle services og applikationer tættere på deres egne kunder med lavere latency og hurtigere reaktionstid," forklarer Google i en officiel udmelding.Der er dog endnu ikke meldt noget konkret ud om de danske datacenter-planer.På Googles hjemmeside under cloud locations kan man se et kort (desværre ret utydeligt), hvor Danmark ikke står på under "future regions & number of zones."Spørgsmålet er dog nok, hvor længe der går, før der også skal sættes en markering ved Fredericia, Danmark.