Morgen-briefing: Uber-bestyrelse overvejer at sende boss på orlov / Jobskifte-nyheder på sociale nyheder kan koste dyrt / Rapport: 34.500 danskere arbejder med apps i dag

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder mandag morgen.Ubers bestyrelse overvejer at sende selskabets topchef, Travis Kalaick, på tvungen orlov på ubestemt tid, ligesom bestyrelsen overvejer at igangsætte en række organisatoriske ændringer.Blandt årsagerne er beskyldninger om, at Travis Kalanicks ledelse har været grundlaget for udviklingen af en arbejdskultur, der har givet plads til grov sex-chikane og sexisme, skriver Wall Street Journal.Det kan blive en dyr omgang, hvis du melder nyt job ud på de sociale medier på det forkerte tidspunkt. Det kan i værste fald medføre bortvisning, tab af løn eller erstatningskrav, skriver Finans "Loyalitetspligten betyder, at du ikke må gøre noget, som kan skade din arbejdsgiver. Sådan kan en opdatering på sociale medier godt blive opfattet. Risikoen er klart størst, hvis du har et kundevendt job eller på anden måde kan påvirke forretningens resultater. Her kan annoncering af et jobskifte fortolkes som om, du gøder jorden for et fortsat samarbejde med tidligere kunder i dit næste job," lyder det fra fagforbundet Business Danmark i denne meddelelse. 34.500 danskere er i dag beskæftiget i selskaber, der arbejder med apps, lyder det i en rapport fra Copenhagen Economics, der har kigget bredt på app-selskaber."De nordiske lande har haft succes med at ændre deres digitale førerposition til førerposition i app-økonomien. I forhold til deres størrelse har de nordiske lande erobret en forholdsmæssig stor del af markedet," hedder det fra Copenhagen Economics i rapporten, som du kan læse her. EU's konkurrencemyndigheder indleder undersøgelse af amerikanske Qualcomms overtagelse af rivalen NXP Semiconductors.EU-kommissionen med konkurrencekommissær Margrethe Vestager i spidsen er bekymret for, om overtagelsen kan have negative konsekvenser for konkurrencesituationen på markedet for halvledere.Microsoft præsenterede søndag sin ny Xbox, der har fået navnet Xbox One X, der ikke mindst skal udfordre ærkerivalen på området, Sony, der gar Playstation 4 som hovedprodukt.Microsoft bedyrer, at Xbox One X er den vildeste spilkonsol, der nogensinde er blevet produceret.I første omgang er selskabet klar med 42 forskellige spil.Du kan læse mere om spilkonsollen senere på cw.dk.Det danske softwareselskab Omnicar bliver børsnoteret. Selskabet står bag en it-løsning til bil-forhandlere, der kan effektivisere deres workflows ganske betragteligt.Ifølge Børsen bliver Omnicar noteret på Aktietorget i Stockholm. Grunden til at valget ikke er faldet på den danske pendant, First North, er ifølge selskabet manglende liv på den danske minibørs.Håbet er, at noteringen kan rejse 10-17 millioner svenske kroner."Grunden er, at Danmark ikke har en velfungerende vækstbørs. First North i Danmark er mere eller mindre gået i stå, der er ingen noteringer eller likviditet i aktierne," siger storaktionær Claus Troels Hansen, til Børsen.