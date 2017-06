Vestager kan sende Google på sommerferie med rekordstor bøde

Den danske konkurrencekommissær Magrethe Vestager kan være på trapperne med en rekordstor bøde til Google, der er under mistanke for misbrug af sin dominerende markedsposition.

Annonce:



Annonce:







EU's konkurrencekommissær Magrethe Vestager (R) har Google i sigtekornet, og hun kan meget vel skyde sommeren i gang ved at trykke på aftrykkeren og udløse en rekordstor bøde til søgegiganten.Det skriver det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg Google er i EU-Kommissionens søgelys, fordi virksomheden mistænkes for at misbruge sin dominerende position på søgemaskinemarkedet til at promovere shopping- og prissammenlignings-tjenesterne Google Shooping og Google Product Search.Amerikanske Intel fik i 2009 historiens største bøde fra EU på 1,2 milliarder dollar. En bøde der svarede til knap 3 procent af Intels omsætning året før.Men EU-Kommisionen har mulighed for at udstede bøder, der svarer til hele 10 procent af virksomheders årsomsætning, og meget tyder ifølge Bloomberg på, at Google derfor kan imødese en større bøde."Hvis der bliver udstedt en bøde, bør der være tale om den største bøde nogensinde. EU-Kommisionen har sendt stærke signaler om, at hvis der bliver udstedt en bøde, så skal den være på et niveau, hvor den har en afskrækkende effekt," siger Stephen Kinsella, advokat hos advokathuset Sidley Austin, til Bloomberg.Ifølge Bloomberg vælger EU-kommissionen ofte at udstede denne type bøder umiddelbart før sommerferien, hvor agurketiden kan sikre maksimal medie-opmærksomhed.Udover den aktuelle sag undersøger EU også Googles brug af annonce-værktøjet AdSense og det mobilestyresystem Android.Den sidstnævnte sag handler om, hvorvidt Google stiller for skrappe til telefon-producenter og App-producenter, der gør brug af Android-styresystemet.Derudover har Magrethe Vestager også for nylig iværksat en undersøgelse af Amazons skatteforhold i Luxembourg.Den mest bemærkelsesværdige sag af dem alle er dog Magrethe Vestagers (R) opgør med Apple.Her kræver EU, at Apple skal tilbagetale intet mindre end 13 milliarder euro eller lige knap 100 milliarder danske kroner til Irland, der ifølge kommisionen har givet "uberettigede skattefordele" til Apple.