Danmark indtager top-plads i ny prisundersøgelse: Så meget dyrere er det at være dansk Netflix-kunde

Danmark er det næst-dyreste land i verden at være Netflix-kunde i. Til gengæld kan du spare mange penge ved at have et abonnement i Mexico eller Japan.

Det er en dyr affære at være Netflix-kunde i Danmark.For ifølge det amerikanske erhvervsmedie Quart z viser en ny global prissammenligning, at Danmark og Schweiz er de to lande i verden, hvor streamingtjenesten opkræver den højeste månedlige abonnementspris.I Danmark koster det billigste Netflix-abonnement 79 kroner om måneden. Det svarer ifølge undersøgelsen til en pris på 11,41 dollar, hvilket kun er overgået af prisen i Schweiz, hvor det månedlige abonnement lyder på 11,9 dollar.Dermed er det også dyrere at være Netflix-kunde i Danmark end i vores nabolande Norge og Sverige.Til gengæld er det betydeligt billigere at være Netflix-kunde i Mexico, der er det billigste land i testen.Her lyder den månedlige abonnementspris på blot 5,03 dollar. Det svarer til blot 33,50 danske kroner.Det vil sige, at en mexicansk Netflix-kunde slipper 546 kroner billigere om året end en dansk kunde.Det er dog ikke blot den lokale købekraft, der påvirker Netflix' prissætning.Ifølge Quartz tager Netflix også hensyn til konkurrencesituationen på det lokale marked, og derfor er Japan den næstbilligste land at være Netflix kunde i.Her koster et abonnement 5,77 dollar eller knap 38,40 kroner, og det skyldes blandt andet, at Netflix her er i hård konkurrence med den amerikanske stramingtjeneste Hulu, der gik ind på det japanske marked før Netflix.Det lader dog ikke til, at Netflix lider nogen nød på det danske marked.Tidligere på året viste en undersøgelse fra analyseinstituttet Greens, at 33 procent af de danske husstande har et abonnement på Netflix.