Tid til et karriere-skift? Her er de fem (måske) hotteste job-områder i it-branchen lige nu

Skal du være rigtigt efterspurgt som it-medarbejder og tjene kassen, bør du kigge i retning af disse fem job-områder, hvor efterspørgslen er stor og udbuddet (endnu) lille.

Det går stærkt i it-branchen for tiden, hvor arbejdsopgaver, funktioner og jobkrav står for fald, gamle opgave-typer forsvinder og nye kommer til.Nye teknologier og nye forretningsmodeller skaber grundlaget for nye jobfunktioner, som virksomheder i stigende grad kommer til at manglende kvalificerede folk til at udfylde.Her har du listen over de syv hotteste it-job i det kommende år. Listen stammer fra Computerworlds amerikanske søstermedie, der har udarbejdet den på baggrund af interview med topfolk, ledere, rekrutteringsfirmaer og it-professionelle.Kunstig intelligens er på alles læber for tiden, og netop folk med dyb indsigt i AI og såkaldt ‘deep learning' står meget højt på listen.Disse folk skal være i stand til at arbejde med store mængder data og konvertere dem til brugbar viden.Mens området tidligere har været præget af mere nørdede funktioner dybt inde i virksomhedernes data-banker, breder det sig nu ud i mange forskellige områder med slutbrugerne i fokus.Her spiller automatisering en central rolle.Det er et område i kraftig vækst, og der er for tiden ingen tegn på, at væksten og efterspørgslen efter kompetencer vil aftage.Mange hardware-producenter har i flere år arbejdet med AR/VR - augemented reality og virtual reality.Området er under heftig udvikling. Ikke mindst produktionsvirksomheder og lignende ser store fordele i at kunne mikse virkelighed med virtuelle funktioner, hvor man gennem særlige briller eksempelvis kan se udbygninger og ændringer på fysiske genstande foran en.AR og VR var blandt de store emner på den seneste udgave af CES-messen, der er verdens måske førende teknologimesse.Ifølge Gartner står ‘mixed reality'-området overfor markant vækst. Analysehuset mener, at 20 procent af virksomheder vil have AR/VR som en del af deres digitale transformations-strategier i 2020.Der mangler imidlertid kompetencer i meget stor udstrækning - ikke mindst inden for udvikling af programmer og software. Flere af de interviewede nævner også sikkerheds-området inden for AR/VR som et område i kraftig vækst.Apple satser blandt andre stort på området. Det kan du læse mere om her:It-sikkerhedsområdet er præget af stærkt stigende kompleksitet for tiden, hvor organisationernes drift, indtjening og konkurrenceevne bliver mere og mere afhængig af data og it, mens brugernes adfærd bliver mere og mere fragmenteret og ud spredt ud på mange forskellige devices, og hacker-miljøeerne bliver professionaliseret i stort omfang.Det øger efterspørgslen efter it-sikkerhedseksperter, der er i stand til at forstå og fortolke de seneste udviklinger på området i en grad, så de kan være på forkant med hackerne.Samtidig er det en stor fordel, hvis de har evner inden for kommunikation i retning af både stakeholdere, medarbejdere, direktion og bestyrelse - altså til alle.Hertil kommer, at den kommende EU-persondataforordning stiller nye krav til overblik over dataflow og lignende i organisationerne.Da it-sikkerhed er blevet et forretningskritisk område, er det et krav, at it-sikkerhedsfolkene er i stand til at tænke sikkerheds-indsatser ud fra strategiske perspektiver: Hvad er vigtigt? Hvad er ikke vigtigt?Alene i Europa vurderes det, at der allerede i dag er stor mangel på it-sikkerhedseksperterHovedmotoren under den store digitale transformation er på mange måder cloud computing, som byder på stor skalerbarhed, men også muligheden for at integrere mange forskellige typer data på en nem måde.Mange leverandører udvikler deres teknologier med cloud-integration og cloud-baserede anvendelses-muligheder for øje - eksempelvi AI, machine learning og lignende.Der er i denne udvikling meget store muligheder for udviklere og it-folk med kompetencer inden for cloud-implementering, der altså forstår mulighederne i eksempelvis Microsoft 365, Workday, Salesforce.com, Amazon Web Services, Azure, Oracle Cloud, SAP og lignende.Også oplæring af personale i de store cloud-baserede løsninger er et område i vækst.Internet of Things står overfor et stort gennembrud, og efterspørgslen efter IoT-arkitekter er allerede meget stor. Intet tyder på, at denne efterspørgsel vil stoppe.Samtidig peges der på, at arbejde med IoT vil kunne ruste folk yderligere til arbejdet med fremtidens informations-teknologier, da netop sensorer og input fra mange datakilder kommer til at blive en central del af fremtidens it-miljøer - også når det gælder håndtering af it-sikkerhed.