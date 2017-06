Microsoft lukker og slukker for webtjeneste - brugerne skal flytte alle filer hurtigst muligt

Webtjenesten Docs.com lukker og slukker, meddeler Microsoft, der samtidig beder brugerne om at flytte deres filer og indhold hurtigst muligt.

Efter omkring syv år på markedet er det slut med Microsoft-tjenesten Docs.com, der blandt andet bruges til at dele Office-dokumenter.Docs.com, der blev etableret i 2010, har haft en omskiftelig tilværelse, og både funktioner og design er ændret flere gange undervejs.Men nu er det slut med Docs.com, meddeler Microsoft."Microsoft lader Docs.com-tjenesten udgå fredag d. 15. december 2017," lyder det i en besked fra selskabet til brugerne af Docs.comOprindeligt var Docs.com et samarbejde mellem Microsoft og Facebook, der skulle give Facebook-brugerne adgang til Microsofts Office web-apps, men siden er fokus med tjenesten skiftet til fildeling og samarbejde.Til december lukker og slukker Microsoft så for Docs.com, og det betyder også, at brugerne skal finde andre steder at opbevare deres dokumenter."Vi beder derfor alle brugere om at flytte deres eksisterende Docs.com-indhold til andre fillagrings- og delingsplatforme hurtigst muligt.""Docs.com er ikke længere tilgængelig efter den ovennævnte dato," skriver Microsoft.Samtidig uddyber selskabet, hvorfor behovet for Docs.com ikke længere eksisterer."Efter Microsofts opkøb af LinkedIn er SlideShare blevet del af Microsoft-familien og repræsenterer den ideelle platform til publicering af Word-, PowerPoint- og pdf-indhold med 70 mio. virksomhedsbrugere og et enormt indholdsbibliotek.""Brugerdefineret deling fås i OneDrive med supplerende værktøjer, indstillinger for tilladelse og sikkerhed for at medvirke til at dele og beskytte dine data og dit indhold."Microsoft lægger med lukningen af Docs.com dermed op til, at brugerne i stedet skal over på de nævnte tjenester, ligesom Microsoft så kan fokusere sin indsats der."Vi håber, at vores ydelser bliver mere strømlinede med udfasningen af Docs.com-tjenesten, og at vi kan levere en mere sammenhængende oplevelse på området.""Vi sætter pris på din vedholdende brug af vores tjeneste, og beklager enhver ulejlighed overførslen kan medføre."Microsoft står samtidig klar til at hjælpe Docs.com-brugerne med automatisk sikkerhedskopiering af kompatible filer til OneDrive og OneDrive for Business.Læs mere om det her Her kan du se Microsofts tidslinje for udfasningen af Docs.com: