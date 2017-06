Her er Microsoft nye super-spilkonsol: Xbox One X med 4K-evner

Ved årets store E3-messe har Microsoft lanceret sin næste konsol kaldet Xbox One X, der blandt andet kan vise spil i 4K-opløsning.

Efter flere måneders spekulationer og små informationsbidder fra Microsoft, har den næste Xbox-konsol endelig set dagens lys.Navnet er Xbox One X, og den bliver den mest kraftige konsol nogensinde produceret.Med mere end seks teraflops grafiske kræfter slår den nye Xbox One X sin nærmeste konkurrent, Playstation 4 Pro, der kun kan yde 4,2 teraflops.Xbox One X kan både afvikle nye spil i 4K-opløsning (på et 4K-fjernsyn naturligvis), og opskalere ældre 1080p/900p-spil til 4K.Ligeledes vil Xbox One X også få spil til at se ekstra sprøde ud, hvis du kun har et 1080p/FullHD-fjernsyn.En stor nyhed ved eventen var, at den nye Xbox One X-konsol ikke kun kan afvikle et allerede stort udvalg af kommende Xbox One X-spil, men også Xbox, Xbox 360 og Xbox One-spil, ligesom Xbox One-tilbehør også vil fungere sammen med den nye konsol.Den nye Xbox One X er den mindste Xbox nogensinde, men den har stadig indbygget vandkøling til at holde temperaturen nede på den specialdesignede AMD-GPU og 1 TB lagerplads.På scenen ved E3-messen fremviste Microsoft en lang række spil sammen med lanceringen af Xbox One X.Blandt andet kommer der et nyt Forza-spil klar til lanceringen i november sammen med et nyt Crackdown 3 og Sea of thieves.Den nye Xbox One X vil få en startpris på 4.000 kroner i Danmark og fås fra d. 7 november.