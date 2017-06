Det er tid til et opgør med iværksætter-selvfedmen: Danske startups skal kigge mod Jylland - ikke mod Silicon Valley

Startups og etablerede virksomheder kan få stor gavn af at samarbejde. Ifølge Danske Banks innovationschef giver det en perfekt symbiose.

Store virksomheder skal lade sig inspirere af startup-verdenen, hvis de skal være bedre til at innovere.Det er en antagelse, der med de seneste år store fokus på disruption har vundet stigende udbredelse.Men alt for ofte glemmer vi, at der også er meget som iværksættere kan lære af etablerede virksomheder, lyder det fra den danske iværksætter og virksomhedsrådgiver Jonathan Løw."Kunsten er ikke kun at starte en virksomhed. Kunsten er i høj også, at du kan tage dit produkt til det næste niveau, og her har de store virksomheder know-how i form af branchekendskab og en kundebase, der betyder, at de er langt bedre til at skalere ydelserne," siger han.En påstand der blandt andet finder opbakning i en analyse, der er foretaget af den amerikanske managementvirksomhed Bain & Company og som i vinter blev omtalt i Harvard Business Review Undersøgelsen konkluderer, at sandsynligheden for at få succes med et produkt er op mod 1.700 gange større, hvis du kan drage fordel af en stærk eksisterende forretning og de skalerings-muligheder, som en stor etableret virksomhed har.Derfor mener Jonathan Løw, at det er på tide at tage et opgør med selvforståelsen i en stor del af startup-mijløet, der ofte definerer sig selv i modsætning til det etablerede erhvervsliv.Blandt iværksættere er der langt mere prestige i at kunne hente investering hos et stort venturekapital-firma, end ved at få indgå et samarbejde med et større etableret firma."Der kan let gå selvfedme og selvtilfredshed i startup-miljøet, hvor holdningen hos os iværksættere ofte er, at det er os, som skal skabe, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Men sandheden er, at 99,5 procent af Danmarks eksport ikke kommer fra startups," siger han og tilføjer:"Jeg tror, at startup-mijløet skal fokusere lidt mindre på Silicon Valley, og i stedet kigge lidt mere mod mange af de store industri- og produktionsvirksomheder, som vi finder på Fyn og i Jylland."Men ifølge Jonathan Løw er der dog stadigvæk en tilbageholdende, når det handler om at foretage opkøb, større investeringer eller blot indlede partnerskaber med startup-virksomheder."I dag er interessen for startups størst hosog venture-fonde. Det er helt klart en overset mulighed for etablerede virksomheder. Når det er ikke er så udbredt skyldes det formodentligt, at det kræver noget kulturel oversættelse før eksempelvis produktionsvirksomheden i Hedensted forstår startup-virksomhedernes måde at arbejde og se verdenen på," siger han.Der er ganske vist lang vej fra Danske Banks hovedkontor på Holmens Kanal i København til en jysk produktionsvirksomhed.Men Danske Bank er en af de danske virksomheder, der gennem de seneste år har gjort sig flest erfaringer med at samarbejde med startup-miljøet.I samarbejde med virksomheden Rainmaking, som skaber kontorfællesskaber for iværksættere, lancerede banken sidste år online-platformen The Hub.På The Hub har iværksættere mulighed for at netværke med investorer, og samtidig tilbyder portalen også en oversigt over opslåede job og aktuelle events fra startup-miljøet.Tidligere på året lancerede Danske Bank desuden Danske Bank Growth, der med inspiration fra den amerikanske Silicon Valley Bank specialiserer sig i at forstå de risikovillige iværksættere og deres forretningsmodeller.En kundegruppe der er karakteriseret ved at have en risikoprofil, der ofte gør, at mere traditionelle banker er tilbageholdende med at låne penge til dem. Men hos Danske Bank Growth er de i mange tilfælde villige til at låne penge til denne type virksomheder, hvis de i forvejen har fået tilført risikovillig kapital fra 'business angels' og venturekapital-virksomheder.Denne type lånemuligheder ofte attraktive for iværksættere, som ønsker at få adgang til yderligere kapital uden at skulle udvande deres ejerandel ved at tage mod flere venture-penge."Det er en noget nær perfekt symbiose, når vi samarbejder med startups. Iværksætterne kan byde ind med dedikerede mennesker og nye arbejdsmetoder, mens vi har nogle muskler som de kan have gavn af," fortæller Klavs Hjort, innovationschef hos Danske Bank, og uddyber:"Vi har en kundebase og et netværk, som kan være til gavn for dem, når de skal have deres produkter ud på markedet. Samtidig har vi nogle kompetencer, hvor vi kan hjælpe dem med kapital samt juridisk og teknologisk bistand. "En del af Danske Banks motivation for at indgå i denne type samarbejde er, at banken kan få adgang til en gruppe af kunder med et stort vækstpotentiale.Men Klavs Hjort understreger samtidig, at initiativet også udspringer af bankens ambitioner om at opbygge relationer til nye innovative virksomheder."Vi har omkring 2.000 aktive startups på The Hub, hvor jeg vil tro, at mellem 20 og 30 procent arbejder med fintech. Det er helt oplagt at MobilePay, vores nye investeringsløsning June eller andre Danske Bank projekter kan bruge platformen til at source nye teknologi, identificere et 'bright' team' ellermed fintech-virksomheder," siger han.Derudover forklarer han, at Danske Bank også lader sig inspirere af hele lean startup-tankengang, som i dag er hyppigt anvendt i startup-mijløet.Lean Startup er en metode, der for knap 10 år siden blev introduceret af den amerikanske forsker og iværksætter Eric Ries. Metoden har fokus på at øge hastigheden i produktudviklingen ved blandt andet hele at teste nye ideer og hypoteser samt løbende at tilpasse produktet til reaktionerne fra markedet."MobilePay, MobileLife og andre innovationsprojekter i banken er meget tro mod den filosofi, og i dag er der måske 1.000 mennesker i Danske Bank, der arbejder på den måde. Gennem de seneste år har vi gjort os en masse erfaringer med den måde at arbejde på, som vi kan i dag er klar til at udbrede til en bredere kreds i banken. I løbet af de kommende år forventer jeg, at det bliver standardpraksis i banken," siger han.