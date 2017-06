Nu har cheferne (også) knækket koden: Derfor har de set lyset i de nye teknologier

Mens forbrugerne i flere år efterhånden har ladet sig begejstre af bærbare teknologier som smartglasses og smartwatches, har virksomhederne nu også forstået, hvorfor koncepterne kan ændre alt.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Bærbare teknologier, også kaldet wearables, er efterhånden ganske velkendte for mange forbrugere.Mest populære er måske de forskellige smartwatches, som mange af it-giganterne i flere år har spyttet ud på markedet, ligesom også computer-briller er yderst interessante.Mange virksomheder har hidtil lurepasset på udviklingen med wearables, men nu ser det faktisk ud til, at erhvervslivet også er begyndt at få øjnene op for, hvorfor der er tale om en teknologi-bølge, der kan få ganske afgørende betydning for måden, man driver forretning på.I en ny undersøgelse, som ABI Research står bag, har 455 forskellige amerikanske virksomheder fra ni forskellige markeder svaret på spørgsmål om wearables.55 procent af respondenterne ser wearables komme til at spille en nøglerolle i virksomhedens innovationsstrategi, skriver analysefirmaet.Hos produktions-virksomhederne er det smartglasses, der hitter.Hele 42 procent svarer, at de smarte briller allerede er i brug i virksomheden, og yderligere 54 procent planlægger eller overvejer brugen af dem.Det skyldes ikke mindst, at brillerne kan give medarbejderne direkte adgang til vigtig information om opgaver og dermed øge effektiviteten, mindske fejlraten og spare tid - og det er noget, virksomhedslederne kan forholde sig til.ABI Research skriver samtidig, at det forventes at der i 2022 vil blive omsat for omkring 366 milliarder danske kroner om året på markedet for smartwatches, smart glasses og wearable scanners til erhvervslivet.Det betyder, at omsætningen fra 2017 til 2022 vil vokse med 39 procent om året.Man skal dog som virksomhed være opmærksom på, at gevinsterne ikke realiseres alene ved, at man investerer i wearables, advarer ABI Research."Implementering af stærke platforme er nu essentiel for at sikre en ordentlig adgang for medarbejderne, storage og sikkerhed i forhold til alle wearable device data," lyder det blandt andet fra analysefirmaet.