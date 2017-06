Forsker: Det offentlige sløser med vores persondata

Det offentlige sløser med danskernes personlige data. Der er mistanke om, at myndighederne slet ikke fører tilsyn med deres it-løsninger, mener forsker.

De offentlige myndigheder sjusker og sløser med deres håndtering af danskernes personlige data i en grad, så man bør lade alarmklokkerne bimle.Alarmsignalerne, som vi i dag ser, bør tages langt mere alvorligt end hidtil, mener lektor og forsker i persondataret og forvaltningsnet på Syddansk Universitet, Hanne Marie Motzfeldt.Til Djøf-bladet peger hun, at Datatilsynet fornylig har udtalt kritik af både regioner og kommuner.Hver fjerde kommune og to af de fem undersøgte regioner fik her karakteren ‘meget kritisabelt.'"Præmisserne for Datatilsynets kritik er meget klare og kan vanskeligt komme bag på juristerne i regioner og kommuner. "De skal ifølge persondataloven føre tilsyn med deres egne IT-løsninger. Både dem, de selv driver, og dem, hvor driften er udliciteret til en ekstern leverandør. Hvis de ikke gør det, bryder de reglerne. Så når en region eller kommune falder igennem på alle de kriterier, som Datatilsynet har opstillet i undersøgelsen, og får prædikatet "meget kritisabel", skaber det mistanke om, at myndigheden overhovedet ikke har ført tilsyn med de IT-løsninger, som den har ansvaret for," siger Hanne Marie Motzfeldt til bladet.Hun sammenligner situationen med, at man som privatperson ikke opdaterer sin computer og ikke holder øje med trusler og andet derude.