Seks danske it-iværksættere afslører deres største fejltagelser: Her skal du passe på som iværksætter

"Min største fejl er, at jeg var for grådig," fortæller Martin Thorborg.

Ved at være åbne om vores fejl, kan vi undgå, at andre folk begår de samme fejl som os selv.

"Jeg var forblændet af de penge, jeg ville få for det. Men det endte med at koste mig rigtig mange penge og det var også tæt på at lukke min virksomhed."

"Jeg er er mindst én gang gået ind som investor i en virksomhed , hvor en grundigere undersøgelse og lidt rådgivning ville have vist, at det var en meget dårligere situation end jeg lige troede," siger Morten Elk, stifter af Simplesite.

Den danske iværksætter Jonathan Løw anbefaler, at du laver "lufthavns-testen", når du skal starte en ny virksomhed en anden personer.

"En af de ting jeg har lært på den hårde måde er, at du ofte kan gøre mere skade end gavn, når du for at være barmhjertig pakker dårlig feedback ind."

Lyttede ikke til mavefornemmelsen

De færreste mennesker taler højt om deres fejltagelser, men kun ved at være åbne om vores fejl er det muligt at advare andre om at begå de samme fejl.Derfor har Computerworld bedt en række danske iværksættere og it-folk om at løfte sløret for de største fejl, som de har begået i løbet af deres karriere.En af de vigtigste beslutninger, du skal tage som iværksætter, er når du skal vælge dine samarbejdspartnere.Derfor er det også her, at der er størst risiko for at begå alvorlige fejl.En af dem, der har erfaret det, er den danske iværksætter Martin Thorborg."Min største fejl er, at jeg var for grådig, da jeg blev kontaktet af nogle smarte forretningsfolk, der ville købe en del af min virksomhed," fortæller han.I stedet for at kigge forretningsfolkene efter i sømmene, lod han sig friste af den store check, som de tilbød:"Jeg var forblændet af de penge, jeg ville få for det. Men det endte med at koste mig rigtig mange penge, og det var også tæt på at lukke min virksomhed. Men jeg arbejdede mig ud af det og overlevede. Så i dag bruger jeg mere energi på at undersøge, hvem jeg arbejder sammen med og trækker eventuelt også referencer på dem," forklarer han.Den danske iværksætter Morten Elk, der har stiftet virksomheden Simplesite, har begået samme fejl. Dog fra den anden side af bordet, hvor han som investor har skulle investere i virksomheder."Jeg er er mindst én gang gået ind som investor i en virksomhed, hvor en grundigere undersøgelse og lidt rådgivning ville have vist, at det var en meget dårligere situation, end jeg lige troede. Det er nok den største fejl, jeg har begået," fortæller han og tilføjer, at han formodentligt vil kunne have undgået fejl ved at have søgt rådgivning hos folk i sit netværk.Det er en erfaring, som den danske iværksætter og virksomhedsrådgiver Jonathan Løw kan nikke genkendende til.Han forklarer, at et dårligt match mellem forretningspartnere ofte går ubemærket hen i starten."Det er klart, at i starten, når alt bare kører derudaf, så går dialogen fint, og man er gode venner. Men så kommer enten en krise eller en kæmpe succes, og det er her, at folk begynder at bekende kulør. Det har jeg oplevet to gange, og begge gange skuffede den anden part mig rent menneskeligt ved at udvise mangel på empati og professionalisme," fortæller han.For at undgå at stå i den situation anbefaler Jonathan Løw, at du laver den test, som han har døbt "Berlin-lufthavn-testen.""Forestil dig, at du sidder i lufthavnen og skal til et vigtigt møde, og over højttaleren får du at vide, at dit fly er fem timer forsinket. Der sidder du så i Berlin. Internettet virker dårligt. Der er intet at lave udover at være sammen med din medstifter af virksomheden. Kan I holde hinandens selskab ud, eller sidder I og fortryder? Den test bør man lave hver gang, at man starter virksomhed med nogen. Hvis ikke direkte, så i hvert fald i overført betydning," forklarer han.Den danske iværksætter og direktør for Ateas innovations-enhed Atea Future Growth, Natasha Friis Saxberg, oplever, at hun i sin karriere har begået de største fejl, når hun er blevet ramt af frygten for at fejle."For så er jeg ikke tro mod mig selv og min faglighed, og det betyder, at jeg ikke kan præstere optimalt," oplyser hun.Natasha Friis Saxberg fortæller dog, at hun sjældent er bange for at fejle, og det ser hun som ene af sine største styrker.Men med den styrke følger også risikoen for at falde i den anden grøft overvurdere sine egne evner."Det gør jeg alt for at undgå, for det hænger også sammen med at bevare sin ydmyghed," fortæller hun.Tine Thygesen, der er dansk iværksætter og stifter af iværksætter-kollektivet Founders House har gennem sin karriere erfaret, at man skal levere sin feedback ærligt og uden unødig omsvøb."En af de ting, jeg har lært på den hårde måde, er, at du ofte kan gøre mere skade end gavn, når du for at være barmhjertig pakker dårlig feedback ind. I dag går jeg ind for, at du skal være menneskelig, men også helt ærlig og fortælle det til dine kollegaer som det er, hvis de gør noget galt," siger hun.Den danske it-iværksætter Mogens Nørgaard lægger ikke skjul på, at han i sine mangeårige karriere i den danske it-branche har begået adskillige fejl.Fællesnævneren for de fejl er, at de er opstået, når han ikke har lyttet til sin intuition, forklarer han."Jeg er ret god til at lytte til min mavefornemmelse, men når jeg ikke har gjort det, er det nogle gange gået galt," oplyser han.På et mere generelt plan, er det dog hans oplevelse, at vi som mennesker begår de største fejltagelser, når vi generaliserer ud fra undtagelser i stedet for reglen.Det betyder ifølge Mogens Nørgaard, at vi overser store problemer og i andre tilfælde bruger for mange ressourcer på problemer af begrænsede størrelser."Det fører til vanvittige fejlretningsseancer i it-branchen, alt for dyre projekter, grænsehegn uden nytteværdi, angst for fremmede, angst for terror," siger han og påpeger, at det er til gengæld er de færreste danskere, der hæfter sig ved, at der hvert år dør tusindvis af mennesker af fejlbehandlinger på danske hospitaler.