Atea er tilbage i topform: To år efter bestikkelsessagen boomer salget til de danske kommuner

For to år siden brød helvede løs, da Atea blev trukket ind i en en sag om bestikkelse. Samme år havde Atea svært ved at komme igennem med salg til kommunerne, men nu er den omdiskuterede storspiller på det danske it-marked tilbage i topform.

Morten Felding, administrerende direktør i Atea Danmark

"Pris er en af de ting, der vægter tungt. Derfor har vi sørget for også på pris at være attraktive, så vi kunne være på de aftaler. Det er rigtigt," siger Morten Felding.



Han understreger dog, at det ligeledes er en effekt af de markante ændringer og udskiftninger, man har foretaget på personalesiden, der slår igennem nu.

Atea-sagen på 2 minutter



Politiet har sigtet en række personer i bestikkelssagen i Region Sjælland, hvoraf flere har mistet deres job.



Centralt i sagen står en dyr forretnings-rejse til Dubai i november 2014, som Atea havde inviteret kunder med på.



Her deltog en række af de sigtede i sagen - heriblandt tidligere it-topfolk i Region Sjælland samt top-folk fra Atea.



Kort efter hjemkomsten fra Dubai-turen blev 3A-it stiftet.



3A-it vandt nogle måneder senere et stort udbud i Region Sjælland, men udbuddet blev i begyndelsen af juni annulleret ganske få dage før, at politisagen tog fart.



Atea mener, at de involverede parter - altså de daværende Atea-folk og Region Sjælland-folkene - slet og ret brugte Dubai-turen til at aftale, at det senere stiftede 3A-it skulle vinde det kommende udbud.



Politiet mener desuden, at der har været tale om bestikkelse af mindst en af de offentlige chefer, som har haft rådighed over en stor Atea-konto, der er gået under navnet konto 2840.



Atea bedyrer imidlertid, at der er tale om en helt almindelig mellemregningskonto.



Det tætte forhold mellem de daværende Atea-folk og folk fra Region Sjælland går angiveligt langt tilbage.



Bagmandspolitiet har i hvert fald blandt andet sigtet en tidligere it-medarbejder i Region Sjælland for at have været på en privat rejse til 39.000 kroner til Dubai i november 2012, som har været betalt af Atea, der i en årrække har været en af de helt store it-leverandører til regionen.

"Vi har en positiv trend på hele det kommunale marked og vores ambition er at vi stadig skal vokse på det kommunale marked. "

Intet løber hurtigere end dårlige rygter, men Atea har formået på blot to år at vende den omsætningsmæssige ørefigen virksomheden fik af kommunerne i 2015 til massiv fremgang i 2016.Det viser tal fra rådgivning - og analysefirmaet Udbudsvagten.Da bestikkelsessagen, der involverer Atea, kom frem i juni 2015 dalede omsætningen til de danske kommuner. Faktisk endte Atea med at sælge for tæt på 100 millioner kroner mindre til de danske kommuner i 2015 sammenlignet med året før.Morten Felding, der også dengang var chef for Atea, sagde i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for 2015, at sagen da også havde påvirket Atea i en negativ retning. Det står han ved i dag."Enten ville den trend og negative tilbagegang fortsætte, eller også skulle vi til at kigge den anden vej og sige, at vi ville være renere end den hvideste sne," siger Morten Felding i dag.På trods af at Atea i 2015 fik en på sinkadusen, så er selskabet nu tilbage i topform.Udbudsvagtens tal viser fordelingen af ordrer fordelt på de 20 største leverandører, der til sammen står for 75 procent af it-leverancerne til de 98 danske kommuner.I tallene kan man se, at efter Atea fik et kommunalt omsætningsdyk på knap 100 millioner i 2015, så har virksomheden gjort et markant comeback i 2016."Det er tilbage til spørgsmålet, om det kommunale var et område, som vi skulle satse på, hvor vi troede på, at vi kunne komme tilbage, eller om vi tænkte, at det skulle vi hellere liste væk fra. Der tog vi kampen op og sagde, at det troede vi på, at vi kunne. Og jeg vil vove at påstå, at det er det, vi kan se her," lyder det fra Atea-direktøren, der er glad for den fremgang Atea har i salget til kommurne.Omsætningen til de danske kommuner steg med mere end 25 procent sidste år og udgjorde i 2016 hele 854 millioner kroner.Det seneste år har et offentligt comeback da også været et helt klart fokusområde for Atea.I forbindelse med fremlæggelsen af Ateas regnskab for første kvartal i år, sagde Morten Felding til Computerworld, at man havde haft et stærkt fokus på prisen i de offentlige udbud. Det er da også blandt andet noget af det, der har været med til at sikre, at Atea har genvundet markedsandele.Der er ingen tvivl om, at den kommende tid bliver spændende for Atea.I efteråret begynder de større elementer i bestikkelsessagen at rulle, og det i sig selv bliver spændende. Men for Atea er der mere på spil.Det store spørgsmål bliver om den dårlige omtale, der kan opstå i forbindelse med retssagen, kan smitte af på Atea og dermed stikke en kæb i hjulet på Morten Feldings kommunale lavprisstrategi.Morten Felding selv mener ikke selv, at sagen, der drejer sig om begivenheder, der er foregået for tre år siden, kommer til at få betydning for Atea.Derimod har man positive forventninger om vækst i forretningen.