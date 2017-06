Morgen-briefing: Regeringen nedlægger Skat efter skandalesager / Søren Pind: Medarbejdere må ikke sende mails om søndagen / Gentofte Kommune vælger Fujitsu Prisme

Regeringen nedlægger Skat efter skandalesager. Søren Pind: Medarbejdere må ikke sende mails om søndagen. Gentofte Kommune vælger Fujitsu Prisme. Nedtur for teknologiaktier. Autobutler taber stadig penge - alt investeres i vækst.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder tirsdag morgen.Regeringen vil fra 1. juli 2018 helt nedlægge Skat, som i stedet skal erstattes af syv styrelser, skriver Berlingske.Beslutningen om at nedlægge Skat, der blev etableret i 2005, kommer efter en række skandalesager - herunder ikke mindst skandalen med it-projektet EFI, som har fået Skat til at sagsøge KMD med erstatningskrav på mange hundrede millioner kroner.Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil senere i formiddag præsentere planerne.Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) forbyder i en udsendt instruks ministeriets medarbejdere at arbejde om søndagen.Han mener ifølge Berlingske at vi er ved at miste kontrollen over vores egen tid, fordi vi bliver bombarderet med informationer og tilgængelighed døgnet rundt.Gentofte Kommune skifter tilbage til Fujitsu på økonomistyringsområdet efter fire år med KMD Opus.Kommunen har indgået en lang aftale - seks år med mulighed for fire års forlængelse - om levering økonomistyringssystemet af Fujitsu Prisme.Ordren har en værdi på 18 millioner kroner. Ifølge Fujitsu er ordren ikke mindst konsekvensen af, at kommunerne er begyndt at bevæge sig væk fra de store koncernudbud, hvor flere systemer blev udbudt i pakker."Tendensen er nu vendt, så kommunerne i dag i stigende grad følger hensigten med den nye udbudslov og bryder for eksempel de traditionelle, samlede koncernløsninger op i en række selvstændige udbud, for eksempel når det kommer til økonomistyringen. Det giver specialiserede udbydere som Fujitsu bedre muligheder. Den friere konkurrence er til gavn for kunderne," lyder det fra Fujitsu.Flere af de store amerikanske it-aktier er ramt af stor-udsalg. Mandag faldt både Apple, Facebook, Alphabet og Amazon, der ellers er steget kraftigt i det seneste års tid.Frygten er, at aktierne efterhånden er prissat for højt, skriver Finans i en markedsanalyse.Væksten koster for den danske bilværkstedsportal Autobutler, hvor pengene trods pæn fremgang bliver ved med at strømme ud ad kassen.Underskuddet for 2016 lander på 12,4 millioner kroner. I 2015 landede den på 22 millioner kroner.Selskabet skriver i regnskabsberetningen, at det i 2016 håndterede mere end 200.000 danske bilejere. Det er også lanceret i Sverige."Produktet vil blive introduceret på andre markeder i 2017 i takt med, at virksomheden øger dets investeringer i it-udvikling," hedder det i regnskabet.Autobutler ejes af den franske bilkoncern PSA, der også ejer Peugeot og Citroën.