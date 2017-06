Efter børsnoteringen: Nu arbejder Snapchat på en ny hemmelig AR-brille

Virksomheden bag den populære app Snapchat arbejder ifølge et amerikanske medie på en ny hemmelig AR-brille.

Virksomheden Snap, der står bag den populære besked-app Snapchat og som tidligere på året blev børsnoteret, lancerede sidste år video-solbrillerne Spectacles, der netop er blevet sat til salg i Europa.Men ifølge den amerikanske tech-blog Techcrunch arbejder Snapchat i øjeblikket på højtryk på at udvikle et par nye briller, der bliver betydeligt mere avancerede.Ifølge Techcrunch peger en række patenter på, at Snap arbejder på introducere såkaldt augmented reality i de nye briller. Samtidig har Snapchat-appen gennem de seneste tid fået tilført flere og flere avancerede augmented reality-funktioner.Den amerikanske tech-blog skriver, at arbejdet med brillen foregår i dybeste hemmelighed, og det er formodentligt kun få af Snapchats 1800 medarbejdere, der har kendskab til projektet.Snapchat er der dog langt fra den eneste tech-virksomhed, der satser stort på augmented reality. Microsoft løftede allerede i 2015 sløret for sine HoloLens-briller, mens der også går rygter om, at Apple arbejder på et par nye augmented reality-briller.Apples administrerende direktør Tim Cook har i tidligere interviews fortalt, at han mener at augmented reality er en "særdeles interessant teknologi".Og ved Apples netop overståede udviklerkonference løftede virksomheden sløret for en lang række nye augmented reality-funktioner i virksomhedens styresystemer. Her i blandt API'en ARkit.