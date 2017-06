Power vil åbne masser af nye varehuse på trods af blodrødt regnskab

Elektronikkæden Power har en blodrød bundlinje og en negativ egenkapital, men virksomheden fortsætter med at udrulle nye varehuse.

Elektronikkæden Power har i dag seks danske varehuse, men i løbet af de kommende år skal det antal stige til mindst 18.Det skriver Finans Udrulningen af nye varehuse sker på trods af, at Powers seneste regnskab viser et blodrødt underskud på 89 millioner kroner.Jesper Boysen, der er administrerende direktør for Power, erkender ifølge Finans, at det seneste regnskab ikke er tilfredsstillende.Regnskabet viser desuden en negativ egenkapital, men i regnskabet understreges det dog, at kæden har et "forsvarligt kapitalberedskab."I det seneste år er kædens omsætning dog også vokset med knap 400 millioner kroner til 1,4 milliarder.Power er opbygget på resterne af den danske Expert-kæde, og hvidevarekæden Punkt 1 er ligeledes en del af Power.