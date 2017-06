Fire danske it-rådgivningsfirmaer klar med årsregnskaber: Så mange penge tjener de

De store it-rådgivningsfirmaer har kronede dage i takt med, at digitalisering er strøget helt til tops på agendaen i danske virksomheder og offentlige organisationer. Se fire aktuelle årsregnskaber her.

Der findes formenltig ikke den danske topledelse eller bestyrelse, der ikke har digitalisering på agendaen i disse år.Alle vil noget med digital innovation, disruption, sikkerhed og e-commerce.De store spørgsmål er bare, hvad man skal satse på - og hvordan man realiserer visionerne.Det er den type strategiske spørgsmål, man hjælper med at finde svar på hos internationale rådgivnings- og konsulentvirksomheder som McKinsey, Gartner, PA Consulting og Devoteam.De nævnte selskaber har forskellige fokusområder i deres forretninger, men fælles for dem er det, at de kan juble over, at den digitale agenda er kommet i fokus i danske virksomheder og offentlige myndigheder.Det viser en gennemgang af selskabernes danske årsregnskaber.McKinsey & Company Denmark har netop offentliggjort årsregnskabet for 2016. Her kan man se, at omsætningen i Danmark nu ligger på næsten 775 millioner kroner.Det er noget af en tilbagegang i forhold til 928 millioner i 2015, men bortset fra det er MckInsey vokset år for år her i landet.Til gengæld endte Mckinsey i 2016 med et dundrende underskud på 73 millioner kroner.Selskabet har ellers for vane at tjene gode penge i Danmark, for fra 2012 til 2015 var der overskud på bundlinjen år for år, og sammenlagt tjente McKinsey i perioden omkring 339 millioner kroner i Danmark.I ledelsesberetningen forklarer Mckinsey da også, at underskuddet i 2016 "skyldes et fald i forretningsaktiviteter faktureret ud af den danske juridiske enhed.""McKinsey & Company er en global organisation, og et koncerntilskud på TDKK 85.000 fra McKinsey & Company, Inc. er modtaget for at styrke selskabets danske kapitalposition," lyder det videre."Selskabet vil fortsat i 2017 drive forretning inden for management consulting i form af rådgivning af førende virksomheder, offentlige institutioner og store ikke-kommercielle organisationer.""Der vil fortsat være fokus på at betjene vores kunder i Danmark og i det internationale McKinsey netværk. Resultatet for 2017 forventes at ligge på niveau med 2016."I McKinseys regnskab kan man også se, at selskabets samlede lønomkostninger i Danmark i 2016 var på over 355 millioner kroner.Med 154 ansatte, giver det en gennemsnitlig årsløn på 2,3 millioner kroner.Der er også netop offentliggjort nyt årsregnskab fra Gartner Danmark. Gartner har en noget mindre dansk forretning end McKinsey, men selskabet vokser dog år for år her i landet.Mens der ikke opgøres omsætning, kan man se, at resultat af primær drift (operating profit) nu ligger på 17,2 millioner kroner for Gartner Danmark.Det er det højeste niveau i de seneste fem år, og det er mere end en fordobling i forhold til 2015, hvor resultat af primær drift lød på 8,1 millioner kroner.Gartner Danmarka 'profit for the year' landede i 2016 på 12,9 millioner kroner mod 5,7 millioner kroner året før - og også på den front er det det bedste resultat i de seneste fem år.Gartner Danmark har i årsregnskabet registreret 38 ansatte i Danmark, og de samlede lønomkostninger lyder på 57,5 millioner kroner.Hos PA Copnsulting ligger omsætningen i det netop offentliggjorte 2016-regnsakab på 269,5 millioner kroner - i 2015 var den på 214,8 millioner.Samtidig stryger både driftsresultat og årets endelige resultat helt til vejrs.På bundlinjen lander PA Consulting eksempelvis et resultat på 33,4 millioner kroner. Det er mere end dobbelt så meget som i 2015, hvor resultatet var på 12 millioner."Årets resultat er bedre end forventet og afspejler et stigende aktivitets niveau i markedet indenfor de prioriterede sektorer og services, støttet af den globale organisation," lyder det i ledelsesberetningen."Vi er godt rustet til 2017, hvor vi forventer at fortsætte med at fokusere på udvalgte sektorer og styrke vores samarbejde yderligere med vores kunder inden for serviceområder som business design, talent management, digitalisering og business intelligence og data."PA Consulting havde i 2016 159 ansatte i Danmark. De samlede personaleomkostninger lød på 156,7 millioner kroner.Også Devoteam har netop offentliggjort sin årsrapport for 2016. Den danske del af selskabet har haft masser af vækst i de seneste år og ligger nu på en omsætning på 181,6 millioner kroner.Det er det højeste niveau i de seneste fem år og markant mere end de 143 millioner kroner, som omsætningen lød på i 2015.Det samme tendens gælder årets resultat, der lyder på 14,7 millioner kroner mod fem millioner året år. Også her er der tale om det bedste resultat for Devoteam i de seneste fem år.Det gennemsnitlige antal medarbejdere i Devoteam i Danmark var på 95 i 2016, og personaleomkostningerne var på 88,5 millioner kroner.Devoteam skriver i ledelsesberetningen, at der også forventes et positivt resultat for 2017-regnskabsåret.