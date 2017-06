Huawei klar med efterfølger til en af sidste års bedste telefoner

Huaweis datterselskab Honor har netop lanceret Honor 9 i Kina med imponerende kraftig hardware i forhold til prisen. Og den forventes snart at komme til Danmark

Annonce:



Annonce:

Skærmopløsningen bliver igen kun på 1.920 x 1.080 pixels, men det er også rigeligt til de fleste. Foto: Honor

Selvom kameraet er den samme type, som der sidder i Huawei P10, så er Honor 9's kamera ikke Leica-brandet som P10's. Foto: Honor.

Honor har lanceret en ny Honor-telefon med navnet Honor 9.Den byder på mange af de samme specifikationer som sin Huawei'ske storebror, P10, men til en lavere pris og med et mere flamboyant design.Honor-telefonerne har de seneste år bestået af den samme hardware - processor, kamera og skærm - som i de dyrere Huawei-telefoner fra året før, men til en lavere pris, og den tendens fortsætter Honor med i Honor 9.Telefonen bliver udstyret med en 5,1 FullHD-skærm (1.920 x 1.080 pixels) og den kraftige Huawei-producerede Kirin 960-processor.Det er den samme processor, som du finder i 2016's Huawei Mate 9 Pro og den nye Huawei P10.Telefonen kommer i tre forskellige størrelser: 4 GB RAM/64 GB lagerplads, som vi nok vil se i Europa, og to forskellige størrelser med hele 6 GB RAM formodentligt rettet mod det kinesiske marked.Antallet af RAM bliver markedsført langt mere aggressivt i Kina, hvor vilde specifikationer anses som vigtige.Telefonen får også et lidt større batteri end i Honor 8, og finger-skanneren er rykket fra bagsiden om til forsiden under skærmen.Ligesom både Huaweis P-serie og Honor 8 er Honor 9 udstyret med et dobbeltkamera.Det ene kamera har en 20 megapixel monokrom-sensor og det andet 12 megapixel farvesensor.Begge kameraer tager et billede samtidig og software blander på billederne sammen, så kontraster bliver mere realistiske. Det har tidligere givet vellykkede resultater.Telefonen kommer desuden med Android 7.1 og Huaweis egen EMUI 5.1-overflade.Der er endnu ikke meldt nogle danske priser eller versioneringer ud, men Honor har inviteret til et europæisk event i Berlin d. 27 juni via Twitter.Honor 8 kostede i fjor ved lancering cirka 3.500 kroner.