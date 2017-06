Splinterny styrelse med 1.100 medarbejdere skal løse Skats it-kvaler

Opsplitningen af Skat betyder, at der i København bliver oprettet en ny stor it-styrelse.

Efter de mange it-skandaler bliver Skat opsplittet i syv nye styrelser, hvor af én af styrelserne bliver en rendyrket it-styrelse, som kommer til at ligge i København.Den nye styrelse får navnet Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og kommer til at bestå af mellem 900 og 1100 mand."En stor del af de it-systemer, som ligger til grund for opkrævningen af skatter og afgifter, er forældede. Samtidig har man haft svært ved at styre store it-udviklingsprojekter. Derfor samles drift, vedligehold og udvikling af it-systemer samt behandling af data i en ny styrelse, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen," står der på regeringens hjemmeside Fra 1 til 7. Skat har gennem de seneste år været plaget af fejlbehæftede it-systemer, hvor især skandalen med det kasserede it-projekt EFI har trukket store overskrifter og har fået Skat til at sagsøge KMD med erstatningskrav på mange hundrede millioner kroner.Ifølge Søren Lauesen, der er professor ved professor på IT-Universitetet og som forsker i årsagerne til de fejlslagne it-projekter, kan de nye organisationsændringerne hos Skat dog ikke stå alene."Opsplitningen af Skat er en ren organisationsændring, og det ligger udenfor mit speciale at vurdere, hvilken effekt det har på Skat. Men jeg kan dog sige, at en organisationsændring ikke alene kan løse problemerne. Det kræver, at der også bliver gjort noget ved it-systemerne," siger han i en kort kommentar til Computerworld.En rapport udarbejdet af Søren Lauesen har tidligere vist, at EFI-system blev taget i brug, selvom over en tredjedel af de indledende test af systemet slog fejl.I den forbindelse sagde Søren Lausen til radiostationen, Radio24syv:"Jeg har ikke noget godt at sige om EFI. Jeg synes, det er fint, det blev lukket. Det skulle det bare være blevet seks år tidligere."Sidste år kom det frem, at regningen for at lukke det kuldsejlede it-system vil lande på hele 1,2 milliarder kroner.Udover den nye it-styrelse bliver Skat opsplittet i følgende styrelser.- Gældsstyrelsen med placering i Middelfart, 1.500 medarbejdere- Motorstyrelsen med placering i Aalborg, 250-300 medarbejdere.- Administrations- og Servicestyrelsen med placering i Herning, 300-350 medarbejdere.- Toldstyrelsen med placering i Aarhus, 600-650 medarbejdere.- Vurderingsstyrelsen med placering i Roskilde, 600-650 medarbejdere.- Skattestyrelsen med placering i København, 3.300-3.500 medarbejder