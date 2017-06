IT-Branchen: Beslutningen om at etablere ny it-styrelse under Skat er skadelig og forkert

Skatteminister Karsten Lauritzens (V) beslutning om at håndtere Skats it-udvikling i ny styrelse er skadelig og forkert, mener IT-Branchen.

Splinterny styrelse med 1.100 medarbejdere skal løse Skats it-kvaler

Det er absolut relevant, at Skat har ekspertise inhouse, og at man forstår, hvad det er for et fagområde, og hvad it-projektstyring og it-udbud er.

Men jeg tror ikke, at der kommer noget godt ud af, at man skaber en stor it-udviklingsafdeling, som selv skal udvikle den særlige løsning til Skat. Det bliver forfejlet og skaber et offentligt monopol på et meget vigtigt område.

Man skal i stedet sætte udbuddene fri - og gerne i nogle mindre klumper. Man skal skabe et konkurrencebetonet frit marked, lød det dengang fra Birgitte Hass.

Jeg frygter simpelthen, at de ikke er de bedste i verden til at udvikle et nyt skattesystem. Det bliver en monopol-løsning, og det er ikke godt for Skat eller for det danske samfund. Det giver ikke optimale løsninger," sagde hun.

Skatteminister Karsten Lauritzens (V) beslutning om at lukke Skat og lægge håndteringen af Skats it-udvikling over i en helt ny it-styrelse er både skadelig og forkert.Det mener IT-Branchen, der længe har plæderet for, at det offentlige i langt højere grad bør samarbejde med it-branchens private leverandører fremfor at fortsætte med at udvikle systemer selv."Det er en forkert strategi, at Skat selv vil stå for drift og udvikling af it-løsninger. Sidst vi hørte om Skats ambitioner på området, talte man om en DevOps organisation med 25 ansatte. Nu er det pludselig en gigantisk styrelse med 1.000 ansatte," lyder det fra IT-Branchens direktør, Birgitte Hass.IT-Branchen peger på, at det ‘naturligvis er positivt' at Skat tager ansvar og ‘prioriterer it-udviklingen' og afsætter ressourcer til området.Det er allerede sket med blandt andet udviklingen af et nyt system til boligskat, som du kan læse mere om her.Birgitte Hass og IT-Branchen mener, at Skats beslutning om selv at udvikle systemerne vil skade hele it-branchen."Den udvikling vil skade konkurrencen på markedet og føre til monopollignende situationer til skade for innovationen og i sidste ende også det offentlige. Skat bør i stedet fokusere på at forbedre samarbejdet med it-branchen frem for at ødelægge det," siger Birgittte Hass, direktør i IT-Branchen.Det er blot et par uger siden, at regeringen i udspillet ‘Fælles løsninger frigør penge til velfærd' lagde op til at samle it-driften for 19.000 statsligt ansatte under Statens IT, ligesom der lægges op til at undersøge muligheder for fælles håndtering af en række it-funktioner.Det kan du læse mere om her:Også dengang var IT-Branchen fremme med kritik af planerne: Kritik: ‘Hvorfor prøver staten stadigvæk selv at lave it?" Skat har da også stået som central spiller i en af nyere tids største og dyreste it-skandaler, nemlig det fejlslagne inddrivelsesystem-projekt, EFI, der ender med en samlet regning på næsten 1,2 milliarder kroner.Skatteministeriet har efterfølgende sagsøgt leverandøren KMD med et krav om erstatning på 692 millioner kroner.Sidste år lå Skat som topscorer på listen på listen over de værste statslige it-projekter fra It-projektrådet.Det kan du læse mere om her:Computerworld kunne fornylig desuden fortælle, at it-projektet eKapital var stærkt forsinket og desuden havde brug for en markant budgetudvidelse.Skat meddelte for et par måneder siden, at organisationen er igang med en helt ny it-strategi, der skal gøre op med de traditionelle kæmpe-udbud.Allerede dengang var IT-Branchen ude med riven. Organisationen mente, at Skat prøver at reparere et problem med forkerte midler.