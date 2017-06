Nu er det sket: Vildt dansk mobil-boom er stoppet - antallet af mobilabonnementer falder

Antallet af mobilabonnementer i Danmark er faldet efter en række år med vild vækst, og vi er nu tilbage på niveauet fra 2012. Få overblikket over udviklingen her.

I en række år er antallet af mobilabonnementer i Danmark bare steget og steget. Nu tyder meget dog på, at kurven er knækket.Computerworld har set nærmere på den seneste telestatistik fra Energistyrelsen, hvor det fremgår , at der i andet halvår 2016 var 6.985.000 mobilabonnementer med tale.Det er 1,3 procent færre end i andet halvår 2015, hvor antallet var 7.079.000.Ser man isoleret på antallet af taletidskort, var der i samme periode tale om et fald på 18,8 procent, hvilket nok ikke mindst skyldes, at teleselskaberne generelt ikke satser så meget på denne type mobilløsninger længere.Mens antallet af taleabonnementer er faldet, er antallet af dedikerede dataabonnementer steget med 5,5 procent til nu 1.328.000.Lægger man alle typer af mobilabonnementer sammen, er der nu 8.313.000 mobilabonnementer i Danmark. Det er 0,3 procent færre end i andet halvår 2015.Går vi 10 år tilbage, til andet halvår 2016, var der ifølge telestatistikken historiske data 5,8 millioner mobilabonnementer i Danmark.Set over en 10-årig periode, har væksten altså været markant - men nu ser det for alvor ud til, at kurven er knækket.Det har længe ligget i kortene, at stigningen i antallet af mobilabonnementer måtte ophøre før eller siden.Det toppede i første halvår 2015 med i alt 8,4 millioner mobilabonnementer.Det nuværende niveau med lige over 8,3 millioner er det laveste siden første halvår 2014 og faktisk det præcis samme antal mobilabonnenter, som der var i andet halvår 2012.Her i Danmark var der i andet halvår 2016 144,6 mobilabonnementer per 100 indbyggere, så det er ikke fordi vi ligefrem mangler mobilforbindelser.Heller ikke selvom det er et fald på en procent i forhold til andet halvår 2015.Det fremgår også af Energistyrelsens telestastistik, at der i andet halvår 2016 i alt blev talt i telefon i 6,6 millioner minutter i Danmark.Det var et fald på 0,9 procent i forhold til samme periode i 2015.Samtidig blev der sendt 14 procent færre sms'er og 6,4 procent flere mms'er.