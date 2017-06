Morgen-briefing: Farvel til både Ubers og Yahoos CEO / Ny dansk chef hos Oracle / Pas på prisen på flybiller - for den stiger når du surfer

Velkommen til ny landechef hos Oracle Danmark. Farvel til Ubers CEO. Farvel til Yahoos CEO. Og så skal du passe på. For prisen på dine flybilletter stiger i takt med at du søger på nettet.

"Det er overraskende, at forskellen på vækstvirksomhederne og kontrolgruppen er så tydelig. Sammenfattende kan vi fastslå, at væksten hænger tæt sammen med de beslutninger, ledelsen i virksomhederne tager. Det er et aktivt valg, og ledelserne i de succesfulde virksomheder har været indstillet på at løbe risici, når de for eksempel investerer i forsknings- og udviklingsprojekter, og når de vælger de fjerne eksportmarkerede frem for de nære," fortæller Martin Skov Skjøth-Rasmussen, som er formand for ATV-arbejdsgruppen bag rapporten.

Godmorgen fra Computerworld. Vi starter onsdag morgen med et velkommen til Ingrid Mjøen, som er ny dansk landechef for Oracle. Og vi siger farvel til Travis Kalanick, Ubers CEO, som går på pludselig orlov.Flyver du i øvrigt på ferie skal du passe på: Undersøgelser viser, at prisen flyrejser stiger jo flere gange du søger på den samme rejse.Oracle har udnævnt nordmanden Ingrid Mjøen som ny landechef for Danmark, meddeler Oracle.Hun afløser Kenneth Johansen, der er blevet udpeget til ny landechef for Oracle Tyskland.Ingrid Mjøen har været ansat i Oracle siden 2005, hvor hun tiltrådte som sælger. Siden blev hun salgsdirektør for SMB-markedet i Norden og siden salgsdirektør for de største danske kunder."Danske virksomheder er i fuld færd med en omfattende omstilling af både forretningsmodeller og den understøttende teknologi. Denne transformation omfatter i høj grad et skift til cloudbaserede infrastrukturer, og jeg tror på, at Oracle er bedst i stand til at støtte både nye og eksisterende kunder på denne rejse," lyder det fra Ingrid Mjøen i en udsendt pressemeddelelse.Kun få af de danske små- og mellemstore virksomheder har formået at vokse sig store de seneste 20 år. Den udvikling er emnet for en netop offentliggjort rapport fra ATV ( pdf-link her ), Akademiet for de Tekniske Videnskaber.ATV har derfor kigget på de virksomheder, som har fået at vokse. Her er konklusionen, at fællesnævneren er investering i forskning og udvikling, højtuddannede medarbejdere og et sats på udlandet.På trods af en milliardvurdering er det er ikke nemt at være Uber.Transportfirmaet har ikke kun problemer med myndighederne, men også beskyldninger om sexchikane tynger firmaet. Det har før ført til fyringer, men nu tager Ubers højtprofilerede CEO Travis Kalanick selv orlov.Kalanick mistede for kort tid siden sin mor i en bådulykke og det, angiver Uber, er også en del af behovet for orlov.Samtidig har bestyrelsesmedlemLedelseskrisen hos milliardselskabet blot den seneste i en række. For Allerede i foråret smækkede Ubers næstkommanderende Jeff Jones med døren og forleden blev også vicedirektør Emil Michael fyret.Yahoos topchefFire ud af 10 danskere oplever, at prisen på deres flyrejser stiger jo flere gange de søger på den samme rejse på nettet, viser en rundspørge, som ingeniørforeningen, IDA, har foretaget.Ifølge foreningen kan man undgå prisstigningerne, hvis man søger via den anonyme Tor-browser."Det er ikke nok bare at slette cookies. Hvis ikke man er it-kyndig, kan eneste udvej derfor være at slå til første gang, du ser et godt tilbud, eller køber rejsen fra naboens computer eller smutte en tur på det lokale bibliotek," lyder det fra IDA's it-sikkerhedsekspert, Jørn Guldberg, i en udsendt meddelelse.