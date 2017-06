De første anmeldelser af Surface Laptop er landet: Det siger de amerikanske medier om Microsofts nye computer

Amerikanske medier er begejstrede for den nye Surface Laptop, der lander i butikkerne herhjemme om et par dage. Her er en kort gennemgang af anmeldelserne.

Surface Laptop er Microsofts første rigtige bærbare computer efter den gamle opskrift.Først introducerede Microsoft sin Surface Pro-tablet, dernæst sin Surface Book-hybridcomputer og til sidst sin Surface Studio, en all-in-One-computer målrettet de kreative.Og nu altså Surface Laptop. En bærbar computer til alle.Vi venter på Computerworld stadig på at få en Surface Laptop til test. Så vi vender os mod de amerikanske medier, der kaster om sig med anmeldelser og tests af den nye computer.Og roserne er røde og flotte."Surface Laptop er en af de bedste Windows-laptops nogensinde. Den har ikke alle de spændende funktioner som Surface Book eller Pro: Det er ganske enkelt en bærbar, men sikke en bærbar," siger Engadget i sin anmeldelse.Engadget roser blandt andet tastaturet og de gode materialer, som computeren er bygget af, men minder også om, at den ligner en vis anden computer: Macbook Air."Det er på mange måder en naturlig udvikling af konkurrenten Apples Macbook Air: Den er solid, tynd og let med et kileformet design, men man er stadig ikke i tvivl om, at det er en Surface-computer," tilføjer Engadget.Den nye Surface Laptop er blandt andet lettere, mere kraftfuld og har en skærm med højere opløsning end Apples ellers netop opdaterede Macbook Air.Også The Verge roser maskinen, men sammenligner den også med en Macbook Air.Microsofts andre Surface-produkter har på sin vis været koncept-produkter med unikke, innovative elementer med det formål at udfordre og presse de andre pc-producenter til at komme op i omdrejninger.Men Surface Laptop er bare en bærbar, og det er også på høje tid, at Microsoft bygger sådan en, skriver The Verges Dieter Bohn."Endelig har Microsoft bygget en enhed, der ikke forsøger at være noget nyt og underligt. Den prøver bare at være det, du har brug for. Det er en bærbar, der er kraftig nok til alle dine apps, men tynd nok til at tage med dig rundt, med en skærm i høj opløsning, et godt tastatur og en fornuftig pris. Det er en åbenlys ting at producere, så derfor gav Microsoft den et åbenlyst navn: Laptop," skriver The Verge Skærmen roses af alle for sin høje opløsning og 3:4-formatet, der gør computeren velegnet til teksthåndtering, websider og billeder, men knap så velegnet til video på grund af sorte kanter i bund og top.Alle påpeger dog, at skærmen er meget reflekterende i sollys.Alle anmeldere skriver desuden, at stoffet omkring tastaturet er interessant, blødt at have hænderne på, men at de er i tvivl om, hvor godt det vil holde med tiden.Omvendt roser alle trackpadden.Ligeledes slår alle anmeldere ud efter manglen på porte.Computeren kommer kun med én USB A 3.0-port, en DisplayPort, Minijack og opladerstik."Det var alt (porte, red.)... Manglen på de mere fremtidssikre USB Type-C i stedet for et mini-DisplayPort er skuffende," skriver WindowsCentral . Andre mener også, at computeren mangler en kortlæser.Computeren kommer til salg i Danmark fra 15 juni med en startpris på 9.799 kroner, men flere anbefaler i stedet 11.299 kroners modellen på grund af mere hukommelse og lagerplads.