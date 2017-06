Topchef Morten Felding melder Atea helt renset efter bestikkelsessag: "Vi kan stå på mål for, at det er fortid - ingen overholder reglerne mere end Atea"

Atea-direktør Morten Felding mener, at Atea har gjort alt, hvad der står i virksomhedens magt for at vaske skidtet fra bestikkelsessagen af. Derfor frygter han ikke de kommende retssager.

Interview: Om få måneder går store dele af Region Sjælland-sagen fra 2015 sin gang i retten. Det har været to år med fokus på at få ryddet op internt i Atea og rette blikket fremad, forklarer direktør Morten Felding.

"Jeg føler, at vi har gjort alt det, man kan gøre, så man som kommune, region, stat eller SKI ( Staten og Kommunernes Indkøbsservice .red) kan sige, at man ikke finder nogen at arbejde sammen med, der gør tingene mere rigtigt og overholder alle regler og processer mere end Atea," siger direktøren.



Forstå Atea-sagen på 2 minutter Af Redaktionen



Politiet har sigtet en række personer i bestikkelssagen i Region Sjælland, hvoraf flere har mistet deres job.



Centralt i sagen står en dyr forretnings-rejse til Dubai i november 2014, som Atea havde inviteret kunder med på.



Her deltog en række af de sigtede i sagen - heriblandt tidligere it-topfolk i Region Sjælland samt tidligere top-folk fra Atea.



Kort efter hjemkomsten fra Dubai-turen blev 3A-it stiftet.



3A-it vandt nogle måneder senere et stort udbud i Region Sjælland, men udbuddet blev i begyndelsen af juni annulleret ganske få dage før, at politisagen tog fart.



Atea mener, at de involverede parter - altså de daværende Atea-folk og Region Sjælland-folkene - slet og ret brugte Dubai-turen til at aftale, at det senere stiftede 3A-it skulle vinde det kommende udbud.



Politiet mener desuden, at der har været tale om bestikkelse af mindst en af de offentlige chefer, som har haft rådighed over en stor Atea-konto, der er gået under navnet konto 2840.



Atea bedyrer imidlertid, at der er tale om en helt almindelig mellemregningskonto.



Det tætte forhold mellem de daværende Atea-folk og folk fra Region Sjælland går angiveligt langt tilbage.



Bagmandspolitiet har i hvert fald blandt andet sigtet en tidligere it-medarbejder i Region Sjælland for at have været på en privat rejse til 39.000 kroner til Dubai i november 2012, som har været betalt af Atea, der i en årrække har været en af de helt store it-leverandører til regionen.

Andre har fået samme tur

En sag, som tidligere Atea-folk er involveret i, kan have stor afsmittende effekt på virksomheden.



Men med de seneste års indsats bestående af selvrenselse, udskiftninger i medarbejderstaben og et skarpt fokus på at genrejse tilliden i det offentlige, mener direktøren, at Ateas image går fri, når sagerne tages op påny.



"Vi håber på at vi i tredje og fjerde kvartal kan være certificeret. Så er vi den første og eneste virksomhed i Danmark, som går efter at få den ISO-certificering, der beviser, at vi har alle processer på plads omkring anti-bestikkelse, som sagen netop drejer sig om," siger Morten Felding.

Til oktober begynder de store dele af retssagen i forbindelse med bestikkelsessagen, der involverer tidligere topfolk hos Atea.Men her to år efter sagerne kom frem, slår Atea-boss Morten Feldring fast, at virksomheden er fuldstændigt renset.Derfor frygter han heller ikke, at efterårets sager kommer til at smitte negativt af på Atea, når sagerne igen kommer øverst på spisesedlerne til oktober."Siemens er jo ikke lukket, fordi de havde den største bestikkelsessag i Tyskland. Volkswagen har lige været igennem en kæmpesag om fusk med partikeludledning. Betyder det, at hele verden holder op med at købe folkevogne og Siemens? Nej, fordi de har taget ansvar for det, der er sket," siger Morten Felding.Med den grimme oplevelse i baghovedet har Morten Felding sendt Atea igennem en lusekur.Der skal i fremtiden ingen som helst mulig tvivl herske om, at Atea har styr på sine processer og er et sted, hvor medarbejderne ikke er til falds for en iPad, eller hvor ledende medarbejdere tager kommunale spidser med til Dubai på "fedte-ferie".Derfor har Atea givet sig i kast med at opnå en såkaldt 37001 Iso-certificering. Under den tekniske term gemmer sig en antibestikkelses-certificering, som Atea gerne vil kunne bryste sig af.De seneste to års meget målrettede indsats for at slippe fuldstændigt ud af bestikkelsessagens skygge skal give resultater. Det mener Atea-chefen, der appelerer til de offentlige indkøberes begavelse.

"Vi kan stå på mål for, at det er fortid. Og sagen drejer sig om ting fra 2014. Det skal man hele tiden huske. Det drejer sig ikke om ting, der foregår på nuværende tidspunkt. Jeg har en tro på, at de mennesker, der tager beslutninger om indkøb, er begavede mennesker," siger Morten Felding.



Atea har allerede meldt ud, at man forventer vækst i den offentlige forretning. Ved fremlæggelsen af regnskabet for årets første kvartal var toplinjen steget, uden at bundlinjen har fulgt med.



Det er et udtryk for, at Atea har mange kunder i butikken, men de produkter, kunderne putter i kurven, giver ikke Atea nogen særlig fortjeneste.



