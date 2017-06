5G-nedtur truer: Vesteuropa og Danmark kan blive tabere i 5G-kapløbet

Milliardinvesteringerne i 5G er allerede i fuld gang på globalt plan, og meget tyder på, at Vesteuropa slet ikke vil kunne følge med, når der kommer fart på 5G-udrulningen i andre regioner i verden.

Snakken om 5G er for alvor begyndt at gribe om sig her i Danmark, hvor der er udsigt til, at selve licens-auktionen over 5G-frekvenserne vil blive afholdt næste år. Læs mere om det her:Meget tyder dog på, at man i andre dele af verden allerede er meget længere fremme med 5G som den næste mobil-teknologi.Det fremgår af netværksgigantens Ericssons netop offentliggjorte globale mobility rapport 2017 (PDF). Her kan man læse, at Ericsson forventer, at der vil komme flere hundrede millioner 5G-abonnementer frem mod 2022."Det forventes, at antallet af 5G-abonnementer vil nå mere end 500 millioner i 2022," står der i rapporten."Et 5G-abonnement vil kræve en enhed, der kan understøtte 5G-services og- brugsscenarier, som som er sluttet til et 5G-netværk."Det ikke mindst i forhold til det sidste, at Danmark med fordel kan skifte til den store klinge og få mere fart i udrulningen af 5G.I hvert fald er der foruroligende forudsigelser i rapporten fra Ericsson, hvis man tilhører dem, der mener, at nye teknologiske fremskridt - her i form af 5G - er noget positivt.Det fremgår nemlig af rapporten (se figur nederst), at Vesteuropa - og herunder altså Danmark - i 2022 vil have 90 procent af alle mobilabonnementer på det velkendte LTE-netværk, mens kun fem procent vil være på 5G.I Nordamerika ventes det, at hele 25 procent af mobilabonnementerne vil køre på 5G-nettet i 2022, og i Asien-Stillehavet vil det være 10 procent, der anvender 5G.Med andre ord er to af de regioner, som Europa gerne skal kunne konkurrere med på teknologi-fronten, altså langt længere fremme med 5G, og det vil man for alvor kunne se konsekvenserne af i 2022, hvis man skal tro Ericsson-rapporten.Også Central- og Østeuropa står til at halte markant bagefter med andelen af mobilabonnementer på 5G, mens også Latinamerika og Mellemøsten og Afrika ligger meget ringe placeret i Ericssons forudsigelse.5G er udset til at blive andet og mere end endnu en ny netværksteknologi med lidt mere hastighed og kapacitet.Det er med andre ord ikke bare efterfølgeren til 4G/LTE, vi taler om, men en helt ny og anderledes form for netværksteknologi, der blandt andet er bygget fra bunden af til at kunne understøtte internet of thing og nye brugsscenarier, hvor eksempelvis meget lav latency i mobilnetværket er et krav.