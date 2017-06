Claus Hjort Frederiksen vil have Danmark med i NATO-center for cybersikkerhed

Danmark er som et af få lande ikke repræsenteret i NATOs center for cybersikkerhed. Det vil forsvarsministeren lave om på ved det næste forsvarsforlig.

Claus Hjort Frederi Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V)

Danmark skal sidde med ved bordet, når de andre NATO-lande diskuterer cyber-sikkerhed i det internationale forum Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE).Det sagde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et samråd tirsdag, der var indkaldt af Ida Auken (R) i forbindelse med WannaCry-angrebet.Selvom Danmark er vurderet til at være blandt de lande med højest risiko for cyber-angreb, sidder der i dag ingen danskere i CCDCOE, men på samrådet gjorde forsvarsministeren det klart, at han ved det kommende forsvarsforlig vil anbefale, at der findes en dansk repræsentant."Truslerne udvikler sig hastigt. Det stiller store krav til, at vi hele tiden følger med," sagde ministeren ifølge Ritzau og udtrykte bekymring over hackerangreb på både myndigheder og virksomheder i Danmark."Det skal både offentlige og private ledere tage alvorligt og sætte sig ind i."For nylig kom det frem, at 10 danske ministerier har været ramt af hackerangreb, ligesom russiske hackere har haft adgang til en intern mail-tjeneste hos Forsvaret over flere år.I forbindelse med hackerangrebet på Forsvaret kunne Computerworld fortælle, at Forsvaret kører software, der ikke modtager sikkerhedsopdateringer, og at de ansatte ikke benytter sig af basale sikkerhedsforanstaltninger som to-faktor-autentificering.