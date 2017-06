Nu skal det danske sundhedsvæsen bruge kunstig intelligens: Region indgår stor aftale med IBM

Region Hovedstaden har indgået en ny million-aftale med IBM, der gennem de kommende år skal levere kunstig intelligens-løsninger til regionen.

Annonce:



Annonce:







Region Hovedstaden har indgået en fem-årig aftale på op til 30 millioner kroner med IBM, der skal levere kunstig intelligens løsninger til det danske sundhedsvæsen.Det skriver Region Hovedstanden i en pressemeddelelse Ifølge regionen giver kunstig intelligens og brugen af data mulighed for at optimere behandlingen og udnytte ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre."Vi skal ikke frygte teknologien og brugen af kunstig intelligens. Tværtimod vil det på sigt være med til at frigøre ressourcer og dermed indfri ambitionen om et menneskeligt sundhedsvæsen. Computere og robotter kan ikke erstatte læger og sygeplejesker, men de kan bidrage med ekstra viden, hurtighed og kompetencer, som kan understøtte det arbejde som udføres på hospitalerne. Det er et potentiale, der helt klart skal udnyttes til gavn for patienterne", oplyser regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i pressemeddelelsen .Det fremgår desuden af pressemeddelelsen, at den nye aftale med IBM er et led i Region Hovedstaden plan om at blive en af verdens førende regioner indenfor udviklingen af moderne sundheds- og velfærdsløsninger.Kunstig intelligens har gennem de seneste år været et af de hedeste og mest omtale emner i den internationale it-verden.Eksempelvis har det amerikanske medie Buzzfeed News for nylig lavet en analyse af udskrifterne fra de de såkaldte earnings call, som virksomheder afholder, når de aflægger regnskaber.Buzzfeeds analyser viser, at topledere aldrig før har bruget begrebet så hyppigt, som de gør i dag.I det første kvartal af 2013 var det blot seks virksomheder, som nævnte kunstig intelligens i deres earnings call, mens antallet var eksploderet til 244 virksomheder i første kvartal af 2017.