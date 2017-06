Dansk it-startup henter millionindsprøjtning hos store it-investorer

Jeppe Rindom (th) stiftede i 2013 Pleo sammen med Niccolo Perra (tv), og de har begge en fortid hos den danske iværksættersucces Tradeshift.

En række it-investorer har skudt 40 millioner kroner i det danske fintech-startup Pleo.

Den danske fintech-virksomhed Pleo har hentet knap 40 millioner danske kroner i en ny kapitalrunde.Det skriver Dagbladet Børsen Det er blandt andet venturekapital-virksomhederne Creandum, Founders og Seedcamp, der står bag kapitalindsprøjtningen, men også den tidligere Just-Eat-direktør Klaus Nyengaard og Thomas Madsen-Mygdal er blandt deltagerne i runden."Det er nogle rigtig gode folk, som har prøvet den rejse, vi skal på, før. Vi er utrolig glade og stolte over, at de vil investere deres tid og penge i Pleo. Det betyder jo trods alt, at vi har gang i noget rigtigt," siger Pleo-stifteren Jeppe Rindom til Børsen.Pleo har udviklet en løsning, der gør det lettere for at virksomheder at håndtere og udstede betalingskort til medarbejderne.Og det er ifølge Børsen planen, at den nye kapital skal bruges til at skalere virksomheden i Danmark og Storbritannien. Derudover planlægger virksomheden at gå ind på et tredje marked i løbet af det kommende år.Jeppe Rindom stiftede i 2013 Pleo sammen med Niccolo Perra, og de har begge en fortid hos den danske iværksætter succes Tradeshift.