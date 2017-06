Smartphonen giver din tablet og pc baghjul: Du bruger langt mest data med smartphonen

Det mobile bredbånd over LTE og snart også 5G fører til et voldsomt boom i trafikken. Det er smartphonen, der er langt den største data-sluger.

Det kan godt være, at du føler, at din smartphone allerede i dag er glohed på grund af dit massive dataforbrug i apps som Netflix, YouTube og Instagram.Det nuværende dataforbrug på smartphonen er dog intet imod det forbrug, der er udsigt til.Hvor en smartphone i Vesteuropa i dag har et månedligt dataforbrug over mobilnettet på omkring fire gigabyte per måned, så vil det i 2022 være steget til 22 gigabyte.I Nordamerika vil det gå fra syv gigabyte om måneden i dag til 26 gigabyte i 2022.Det fremgår af Ericssons netop offentliggjorte mobility-rapport 2017 (PDF). "Faktorer, der vil drive en stigning i dataforbruget, inkluderer en vækst i antallet af LTE-abonnementer, forbedrede devices og mere attraktive data-planer, ligesom der vil være en stigning i data-intensivt indhold," skriver netværksgiganten.Mens det måske ikke er så overraskende, at der er dømt databoom også i de kommende år, så er det opsigtsvækkende, hvor meget smartphonen fylder som data-sluger sammenlignet med tablets og pc'er."Den totale mobile datatrafik forventes at stige med en årlig vækst på 42 procent fremadrettet, og den smartphone-genererede trafik vil dominere endnu mere, end den gør i dag.""Ved udgangen af perioden vil over 90 procent af den mobile datatrafik komme fra smartphones," skriver Ericsson.Det skyldes naturligvis ikke mindst, at en smartphone er sat op til at benytte LTE-nettet fra starten af, mens en tablet eller pc oftere vil blive koblet op til et WiFi-netværk.Den mobile datatrafik i Vesteuropa vil ifølge Ericsson stige med en faktor otte fra 2016 til 2022.Det betyder, at der samlet vil blive sendt og modtaget lige knap 10 exabyte data over mobilnettet per måned i 2022.Det er stort set samme niveau, der er udsigt til i Nordamerika, mens den mobile datatrafik i Asien-Stillehavet vil boome endnu mere og nå omkring 32 exabyte per måned i 2022.