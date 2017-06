Microsoft vender på en tallerken: Nu modtager Windows XP igen sikkerhedsopdateringer

Det verdensomspændende ransomware-angreb WannaCry fik i maj måned Microsoft til at udsende opdateringer til forældede styresystemer som Windows XP. Nu opdateres det 16 år gamle system igen af frygt for nye hackerangreb.

Selvom Windows XP blev officielt forældet for mere end tre år siden, har Microsoft nu følt sig tvunget til at udsende en opdatering til det 15 år gamle styresystem.For anden gang på en måned.Microsoft kappede officielt båndene til Windows XP tilbage i 2014, og siden har meldingen lydt, at der ikke kommer flere opdateringer, og at brugerne skal skifte til et nyere og sikrere systemer som Windows 7 eller 10.Alligevel er XP stadigvæk meget udbredt specielt blandt erhvervsbrugere, og som reaktion på det globale hackerangreb WannaCry, der hærgede i mere end 100 lande, valgte Redmond helt ekstraordinært at patche systemet.Nu giver Microsoft så XP kunstigt åndedræt igen af frygt for, at nye hackerangreb, der gør brug af de NSA-værktøjer, som gruppen Shadow Brokers har lækket."I forbindelse med denne måneds opdateringer blev der identificeret sårbarheder, der øger risikoen for hackerangreb fra statslige aktører eller organisationer, der imiterer disse.""For at adressere denne risiko, udsender vi i dag yderligere sikkerhedsopdateringer sammen med vores sædvanlige tirsdags-opdatering. Opdateringerne bliver tilgængelige for alle kunder, inklusiv de, der bruger ældre systemer," skriver Microsoft i et blogindlæg Opdateringerne lapper huller i blandt andet Exchange Server, der kan udnyttes ved hjælp af de lækkede NSA-exploits.Men selvom det er anden gang må blot en måned, at Microsoft opdaterer sine forældede styresystemer, insisterer virksomheden stadig på, at den officielle opdaterings-politik står ved magt.Når et styresystem bliver forældet, kommer der ikke flere opdateringer. For det meste."Vores beslutning om at udsende opdateringer til ikke-supporterede styresystemer skal ikke ses som en afvigelse fra vores standard-politikker," hedder det i et andet blogindlæg fra Microsoft.Opdateringerne udsendes også til blandt andet Windows Server 2003, som det danske forsvar stadigvæk gør brug af.