Prøvekørsel af det nye Skype anno 2017: Nyt design og mere stabilitet

Microsoft er i færd med at ommøblere Skype-appen til den moderne tidsalder og starter med Skype til Android. Vi har prøvekørt løsningen.

Du kan vælge imellem et gradueret, farvet tema eller sort/hvide talebobler. Dit kald. Foto: Morten Sahl Madsen

Du har adgang til GIF's fra Giphy-biblioteket. Foto: Morten Sahl Madsen

De tilføjelser og bots, som er tilgængelig nu. Foto: Morten Sahl Madsen

Den danske stolthed, som blev opkøbt af Microsoft, chatprogrammet, der forbinder verden tværs sprog og kulturer, tjenesten, der binder virksomheder sammen både eksternt og internt......og programmet, som får selv den mest it-lærde til at rive sig i håret over banale fejl, som burde være rettet for længe siden Programmet har gennem årene været berørt af en lang række moderniseringer, redesigns og nye funktioner. Men det føles samtidig glemt af Microsoft, når man sammenligner med andre chat- og kommunikationstjenester som Facebook Messenger, Snapchat, WeChat og Discord.Derfor opdaterer Microsoft Skype.Bygget op fra bunden skal det nye Skype addressere mange af de funktioner og formål, som et personligt chatprogram skal have anno 2017.I første omgang er det nye Skype kun udsendt til Android.iOS får opdateringen i løbet af den næste måned, og versioner til Windows og Mac kommer på et senere tidspunkt.Derfor har vi testet det nye Skype på en Sony Xperia ZX Premium-telefon for at se, om det nye Skype er bedre end det gamle.Målet for den nye Skype-app er at gentænke hele formålet med en kommunikations-tjeneste.Da Microsoft opkøbte Skype i 2011, var Skype en af de mest velfungerende globale kommunikationstjenester, men i dag flyder markedet over med forskellige tjenester til forskellige formål.Det har taget Microsoft to år at udvikle den nye app, som ved første øjekast ikke ser ud af meget. Designet har ændret sig med nye, graduerede farver og talebobler, som kan kommenteres med emojis/smileys.Dog føles appen markant hurtigere end tidligere. Både ved opstart og ved navigation rundt i appen.Allerede her er vi fans, trods de graduerede, lidt flowerpower-agtige farver og underlige bølgede streger til at markere, hvor en samtale slutter og starter.Desuden kan du bruge Skype på fuldstændig samme måde, som du altid har gjort det. Beskeder sendes stadig - omend i farverige bobler - og stemme- og videosamtaler er stadig en grundlæggende del af appen.Det virker mere stabilt end tidligere, og Microsoft har indbygget en form for "recap"-funktion, så hvis du overser et Skype-møde, kan du hurtigt få overblikket over delte filer, videoer og tekst, så du kan blive opdateret.En del af appen går nu ud på hurtig deling af billeder og beskeder på samme måde som apps som Snapchat for netop at fange de unge, der ikke just har været Skypes primære målgruppe.Ved at swipe til højre på startskærmen i Skype-appen kan du hurtigt tage et billede, og swiper du til venstre kan du se "højdepunkter". En pendant til Snapchats og Instagrams Stories - en serie af billeder og video, der eksisterer i en uge af gangen.Det fungerede ikke rigtig for os i testperioden.Min kollega kunne i hvert fald ikke se mine "højdepunkter" af billeder fra Computerworlds parkeringsplads her i Herlev (det er selvfølgelig heller ikke just et højdepunkt at stå på en parkeringsplads i Herlev...).En stor del af det nye Skype er indbygget intelligente bots og add-ons, som tilgås ved at swipe til venstre under en given samtale.Forskellen mellem bots og add-ons virker ikke ligetil, og hvad værre er, at de fleste ikke fungerer på dansk.I den amerikanske version har du en række forskellige add-ins som hurtig søgning af events omkring dig eller hurtige søgninger, men udvalget er i øjeblikket meget skrabet på dansk.Ligeledes skulle Cortana, Microsofts digitale assistent være behjælpelig med anvisninger til dit og dat, men da Cortana ikke virker på dansk endnu, mister vi også den funktion.Du kan søge i Giphy - en gigantisk samling af GIF's - og i en nyheds-app, der tilsyneladende hovedsageligt består af clickbait-fyldte videoer fra et medie kaldet "Buzzvideos."Cortanas fravær i Danmark skyldes primært Bing.Bing-søgemaskinen er stadig kun i en form for beta i Danmark, og uden en velfungerende Bing, fungerer Cortana ikke. Derfor er det også tvivlsomt, om du vil komme til at bruge den indbyggede søgemaskine i Skype, da den søger i... jep... Bing.Den nye Skype-app er et forsøg fra Microsoft side for at gøre bod for klientens fejl de seneste par år.Bygget op fra bunden burde den være mindre bug-fikseret, og det nye design bringer lidt liv tilbage i appen.Appen har et stort potentiale, men da Cortana og de mange andre intelligente apps endnu ikke for alvor virker på dansk, er den del endnu mangelfuld.Den nye Skype-app er blot en bedre Skype-app.