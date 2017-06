Microsoft risikerer at stå i vejen for det sikre it-samfund med nye XP-opdateringer

Computerviews: Ved at holde forældet software kunstigt i live skygger Microsoft for en vigtig pointe: Det er komplet uforsvarligt at basere sin virksomhed på Windows XP.

Microsoft har inkluderet opdateringer til forældede Windows-installationer ved den seneste "patch tuesday". Det sker af frygt for, at lækkede NSA-exploits kan skabe kaos på samme måde som det netop overstede WannaCry.

Hackergruppen Shadow Brokers har for tiden en meget direkte indflydelse på Microsofts opdateringspolitik.For anden gang på blot en måned har Microsoft udsendt en nød-opdatering til Windows XP af frygt for, at hackere skal udnytte de NSA-exploits, som gruppen har offentliggjort.Også Windows Vista og Server 2003 har fået opdateringer, og de ikke-supporterede styresystemer bliver supporteret i stor stil i disse dage for at beskytte de mange brugere mod et nyt WannaCry-angreb eller det, der er værre.Men Microsoft risikerer at begå en eklatant brøler ved ikke at kappe båndene til de uddaterede Windows-installationer.Det er umiddelbart sympatisk, at Microsoft kommer de (alt for) mange brugere til undsætning, der stadigvæk finder det acceptabelt at køre software, der for længst har overskredet sidste salgsdato - heriblandt flere regioner og det danske forsvar.Men på sigt fremmer Microsoft ikke sikkerheden ved at holde hånden under dem.Tværtimod.Herhjemme er adskillige offentlige myndigheder mere end almindeligt nølende med at flytte sine systemer over på tidssvarende Windows-versioner, og det kan meget let blive en sovepude, når systemerne nu alligevel bliver opdateret.Den fornuftige it-chef har i forvejen en svær opgave i at overbevise ledelsen om at bruge penge på en migrering til Windows 10 for at højne sikkerheden. Og når den selvsamme ledelse kan se, at Windows XP er blevet opdateret to gange i løbet af de sidste fire uger, hvordan argumenterer it-chefen så for, at det er nødvendigt?Hovedargumentet for at opgradere er grundlæggende, at det er usikkert at køre software, der ikke modtager sikkerhedsopdateringer.Det argument tager Microsoft fuldstændig luften ud af.I forbindelse med tirsdagens opdatering understreger Microsoft, at man ikke skal vænne sig til at få sin forældede software patchet, og at alle brugere bør skifte til en supporteret platform.Men det er svært at opfatte opdateringen som en enlig undtagelse, når der kun er gået en måned siden den sidste opdatering, hvor Microsoft skrev det samme.Vi har med garanti ikke set det sidste alvorlige Windows-exploit, og der vil derfor altid dukke nye sikkerhedsbrister op, der isoleret set er en XP-opdatering værd.Men reelt supporterede systemer modtager adskillige opdateringer på månedlig basis, og sporadiske panik-patches gør på ingen måde hverken XP, Windows 2003 eller andre forældede platforme til sikre systemer.Det budskab skal skæres ud i pap for virksomheder og myndigheder - men lige nu gør Microsoft det stik modsatte.Så Microsoft har en udfordring med at finde ud af, hvor grænsen går i stedet for at udskyde det uundgåelige...Og bare lige for (igen) at skære det helt ud i pap, så er det uundgåelige i denne sammenhæng altså, at man dropper forældet software, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at drive sikker it.