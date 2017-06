Morgen-briefing: Fra i dag er det slut med tårnhøje roamingafgifter i EU / Ukendt dansk it-firma på vej mod en milliard i omsætning / USA overvejer at forbyde kinesiske investeringer i amerikansk AI

Fra i dag er det slut med tårnhøje roamingafgifter i EU. Ukendt dansk it-firma på vej mod en milliard i omsætning. USA overvejer at forbyde kinesiske investeringer i amerikansk AI. Flyselskab vil udstyre personalet med digitale briller.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder torsdag morgenI dag lukker EU for de omstridte roamingafgifter til europæiske telekunder. Det betyder, at du kan tale, smse og bruge data i et andet EU-land inden for de rammer, som dit mobilabonnement dækker herhjemme.Til gengæld skal teleselskaberne med nye regler afregne roaming med hinanden, og det har allerede fået en række danske mobilselskaber til at hæve priserne med 10-20 kroner.Der kan meget vel være flere prisstigningerne i vente, da mobilselskaberne i løbet af sommerferien vil få et klarere indtryk af danskernes data-brug i udlandet, når nu de ikke skal betale roaming-afgift for den.Det blot fire år gamle danske it-selskab Egiss, der leverer computerudstyr til store virksomheder som Bestseller og Tetrapak, rundede i 2016 en omsætning på 425 milliarder kroner.Overskuddet er dog på beskedne 344.000 kroner.I 2018 skal salget gerne runde en milliard kroner, lyder det fra stifter Jesper Ravn i Børsen. . Han bor til daglig i Schweiz."Vi har ramt et område, hvor store globale virksomheder åbenbart har nogle dårlige erfaringer med upålidelige leverandører. Vi har lagerkontorer flere steder i verden og kan levere computere med få dages varsel," siger han til avisen.Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, foreslår i en lækket rapport, at USA forbyder kinesiske organisationer at investere i amerikanske iværksætter-virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens.Ifølge Pentagon er et forbud nødvendigt for at forhindre, at kineserne får adgang til de avancerede algoritmer, der blandt andet anvendes af amerikansk militær, skriver BBC. Flyselskabet Emirates overvejer at udstyre personalet med AR-briller, som skal gøre det muligt for stewardesser og andre løbende at kunne se detaljer om hver enkelt passagerer i takt med, at de passerer dem.Ideen er, at det skal gøre personalet i stand til at yde bedre service ved eksempelvis på forhånd at kunne se passagerernes individuelle præferencer, rejsemønstre og lignende.Emirates tror ifølge Bloomberg, at denne manøvre kan højne servicen så meget, at det kan trække kunder til fra eksempelvis de skrabede lavprisselskaber.