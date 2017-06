Nordjysk it-virksomhed fik grønt lys til at sælge overvågningsteknologi til diktaturstater

De danske myndigheder gav tilladelse til at det dansk-britiske selskab BAE System kunne sælge overvågningsteknologi til stater, der massivt undertrykker borgernes menneskerettigheder.

De danske myndigheder tillod og assisterede det dansk-britiske it-selskab BAE Systems Applied Intelligence A/S fra Nørresundby med salg af overvågningsteknologi til Saudi Arabien.Det skriver Information Selskabet fik tilladelse til at sælge et system til "ip-overvågning og dataanalyse" for 70 millioner kroner til Saudi Arabien, og selskabet har ligeledes fået tilladelse til at eksportere et lignende system til golfstaterne Qatar og Oman.Saudi Arabien, Qatar og Oman er alle kendt for systematisk at undertrykke borgernes menneskerettigheder og forfølge systemkritikere.Nicholas Weaver, seniorforsker ved University of Berkley, siger til Information, at systemet fra BAE Systems kan bruges til at overvåge borgernes færden på internettet samt læse borgernes ukrypterede beskeder og emails.Det er langt fra første gang, at danske virksomheder kommer i søgelyset for salg af overvågningsteknologi til Saudi Arabien og andre diktatur-stater.Computerworld afdækkede for ni år siden , hvordan den danske producent af overvågningssoftware Milestone System har forhandlere i Saudi Arabien og andre lande, der massivt undertrykker deres befolkning.I den forbindelse advarede Amnesty International mod at selv it-systemer, der er indkøbt til formål, som umiddelbart virker uskyldige, kan risikere at blive anvendt til helt andre formål, når de bliver taget i brug.