KMD-systemer hacket af medarbejder hos konkurrent - fører til politianmeldelse

It-giganten KMD skrider nu til politianmeldelse af en medarbejder hos en konkurrent på grund af formodet hacking.

Annonce:



Annonce:

En medarbejder i et stort konkurrerende selskab til KMD er bliver politianmeldt af KMD på grund af mistanke om hacking.Det skriver IT Watch , der baserer historien på et brev, som mediet er kommet i besiddelse af.Brevet er stilet til KMD's kommunale kunder, og her fremgår det, at en medarbejder fra et konkurrende selskab skal have hacket sig ind i KMD-systemer i Frederiksberg Kommune.Personen skal blandt andet have skaffet sig adgang til CPR-numre, skriver ITWatch.Politianmeldelsen blev indgivet den 9.juni.Kommunkationschef Christoffer Hellmann bekræfter sagen over for ITWatch, men har ikke yderligere kommentarer.