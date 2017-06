Få styr på de nye roaming-regler: Her er vilkårene hos dit mobilselskab - så meget data kan du bruge

De nye EU-regler, der netop er trådt i kraft, giver danske mobilbrugere fri tale, sms og data-roaming i andre EU-lande. Der er dog stadig begrænsninger, du skal være opmærksom på.

Som Computerworld skrev i dagens morgen-briefing , er det i dag, torsdag den 15. juni, at EU sætter en stopper for de omstridte roamingafgifter, der i årevis har ramt de danske mobilbrugere, når de rejser til udlandet.Med de nye regler kan man tale, sende sms'er og bruge data i et andet EU-land uden ekstra omkostninger end den pris, man allerede har betalt for sit mobilabonnement.Flere danske teleselskaber har som en konsekvens af reglerne hævet priserne for de billigste abonnementer, typisk med 10-20 kroner, og samtidig er det også forskelligt fra selskab til selskab, hvordan de nye roaming-vilkår helt præcis er.Eksempelvis bør du - før du pakker kufferten og rejser til Algarve-kysten - sikre dig, at dit mobilabonnement overhovedet tillader brug af telefoni og data i udlandet.Det er ikke mindst de billigste abonnementer, der har begrænsninger i forhold til brug i udlandet.Det er også forskelligt fra selskab til selskab (og også i nogle tilfælde fra abonnement til abonnement), hvor stor en mængde data, man kan bruge i et andet EU-land, før man når et loft.Det kan have stor betydning for dig, hvis du ønsker at kunne se Tour de France i HD-kvalitet i alle tre uger, hvor du ligger ved poolen i Malaga.Herunder kan du se de overordnede vilkår, der gælder hos de fire største danske teleselskaber. Klik selv ind på selskabets hjemmeside for at få detaljerne om dit konkrete abonnement. Telia meddeler , at Telia-kunder nu kan anvende 4G i samtlige 32 EU- og EFTA-lande (Norge, Schweiz mv.)."Dermed får Telia-kunder 'True Roam Like Home' med samme oplevelse ude som hjemme," skriver Telia og meddeler, at datagrænsen samtidig får et nøk i vejret:"Samtidig udvider Telia sine eksisterende Roam Like Home abonnementer, så kunderne nu kan tage hele 20 GB data med på ferien uden at betale ekstra."Udover de 32 EU- og EFTA-lande får Telia-kunder også adgang til 4G i en lang række andre lande over hele verden.Både Telia og flere af de andre teleselskaberne har dog allerede længe haft abonnementer, hvor kunderne har kunnet bruge mobilen i udlandet uden ekstra omkostninger - også når det gælder data.Derfor har de nye EU-regler heller ikke nødvendigvis afgørende betydning for dit mobilabonnement og din mobilregning. 3 har eksempelvis længe haft 3LikeHome , hvor man som kunde kan anvende mobilen i hele EU, USA og store dele af Asien samt flere andre lande verden på de samme vilkår som i Danmark."Når du er i et 3LikeHome-land, kan du surfe løs med den data, du har i dit abonnement - dog højest 10 GB. Og så kan du ringe og sende beskeder til alle danske og lokale numre til samme pris som hjemme," lyder det hos 3. Hos YouSee tillader abonnementerne i dag også fri roaming i 36 lande i Europa, og her lyder vilkårene:"Du kan bruge op til 10 GB data i de 36 lande, dog aldrig mere data end det, der er inkluderet i dit abonnement."YouSee meddeler samtidig i dag, torsdag, at kunderne har adgang til 4G-nettet i 34 af 36 lande i Europa."For at gøre det så let som muligt for kunderne at bruge mobilen i EU, har vi valgt at give alle kunder samme mængde tale, sms og data med i EU, som de er vant til fra Danmark - dog højst 10 GB data. Dermed får langt de fleste kunder mere data med på rejsen, end EU-reglerne lægger op til," udtaler Kasper Ørtvig, mobildirektør i YouSee. Telenor har sit Roam Away-koncept , og her lyder reglerne fri roaming i 36 lande - hvoraf der er 4G i de 35:"Du kan bruge op til 10 GB af din datapakke i Roam Away-landene, ringe og sende sms'er til alle danske og lokale numre - uden at bekymre dig om ekstraregninger."Som det fremgår af selskabernes aktuelle vilkår, er man i dag som mobilbruger godt stillet, når man vil anvende data i et andet EU-land.Man behøver ikke længere frygte giga-regninger, og de største begrænsning er i virkeligheden, om 4G-dækningen er god nok, og at der altså stadig er en grænse for, hvor meget data, man må anvende (man kommer dog ret langt med eksempelvis 10 gigabyte).Til gengæld kan man være yderst opmærksom, hvis man rejser uden for EU - eksempelvis til USA eller Asien.Her er der nemlig stadig nogle ganske høje roaming-takster ikke mindst på data, og man risikerer dermed også at få store regninger, hvis man streamer video og lignende uden at tjekke taksterne først.En anden joker her er, at teleselskaberne endnu ikke ved, hvordan det vil påvirke kunderne dataforbrug, når det pludselig er gratis at roame i andre EU-lande.Går dataforbruget helt amok, er det ikke utænkeligt, at teleskaberne indfører nye begrænsninger eksempelvis i forhold til, hvor meget data man må forbruge.Det står i princippet også teleselskaberne frit for at indføre nye prisstigninger på abonnementerne.Det kan dog blive svært at realisere på grund af den pressede konkurrencesituation, hvor der hele tiden er mobilselskaber, der er villige til at tilbyde kunderne lidt mere mobiltelefoni for en lidt lavere pris.Samtidig har EU også allerede advaret teleselskaberne om, at de nye regler ikke må bruges som undskyldning for prisstigninger på danskernes mobilabonnementer.