Minecraft får stor grafisk opgradering: Bliver næsten til et helt nyt spil

Det populære byggespil Minecraft får nu sin største opdatering til dato, der gør spillet markant flottere og mere imponerende.

Microsoft er klar til efteråret med en stor tilføjelsespakke, der omdanner spillet og får det til at se markant flottere og mere realistisk ud.Så hvad kalder man sådan en opdatering?Lige præcis: "Super Duper Graphic Pack."Tilføjelsespakken blev fremvist ved dette års E3-messe, og byder på både 4K-support og den nye tekstur-pakke, der får spillet til at se markant flottere ud, om end det stadig beholder sin pixelerede, firkantede stil.Det er ikke den eneste opdatering, der er på vej til et af de mest populære spil for tiden."Better Together"-opdatering vil opdatere Xbox One og Nintendo Switch-versionerne til at køre på den samme "Bedrock Engine", den underliggende kerne i spillet, som mobil, Windows 10 og VR-versioner allerede har, hvilket tillader cross-platform spil, så alle kan spille sammen uanset konsol eller telefon.4K-support bliver en gratis opgradering til alle, men "Super Duper Graphic Pack" bliver et tilkøb, men Microsoft har ikke offentliggjort en pris endnu.Det betyder også, at har du en ældre computer, som ikke kan afvikle "Super Duper Graphic Pack", kan du stadig spille med og bygge høje tårne og slotte - eller kønsdele i guld - i Minecraft.Opdateringen udkommer i løbet af efteråret.