TDC Hosting ramt af nedbrud: Umuligt at få adgang til mail og webshop

Opdateret klokken 12:14 Kunder hos TDC Hosting har torsdag haft store problemer med at kunne tilgå både mailløsninger og webshop, der er hostet hos selskabet.

Annonce:



Annonce:

Se seneste opdatering nederst.

Kunder hos TDC Hosting er i øjeblikket ramt af store mail-problemer, erfarer Computerworld.Under den aktuelle driftsinformation hos selskabet kan man se, at problemer tilsyneladende har stået på i en del timer efterhånden."Du kan i øjeblikket opleve ikke at kunne tilgå din Classic mail, hverken på webmail eller i mailklienter. Vi arbejder på at løse problemet," skrev TDC Hosting torsdag morgen klokken 07.30.Og det ser ud til, at det ikke kun er mailservere, den er gal med med hos TDC Hosting:"Du kan i øjeblikket opleve ikke at kunne tilgå din webshop, som du har hos os. Vi arbejder på at finde en løsning," lyder det lidt senere senere i selskabets driftsstatus.Klokken 10.32 til formiddag lyder den seneste opdatering fra TDC Hosting."Vi oplever fortsat problemer med at kunne tilgå mailserveren. Vi arbejder på at løse problemet.""Du kan i øjeblikket opleve ikke at kunne tilgå din mail på Qmail. Vi arbejder på at løse problemet," skriver selskabet også til kunderne.TDC Hosting, der har 300 ansatte, forlod den 31. marts TDC Group og blev i stedet overtaget af kapitalfonden Maj Invest Equity.Det betyder også, at TDC Hosting er i gang med både at skifte navn og identitet under den nye ejer. Det kan du læse mere om her.Computerworld forsøger at få mere at vide om de aktuelle driftsproblemer hos TDC Hosting.En læser oplyser, at problemerne har stået på siden onsdag aften, og at TDC Hosting meddeler, at der endnu ikke er nogen tidshortison på, hvornår problemerne er løst.TDC Hosting meddeler, at både mailproblemer og webshopproblemer nu er løst."Vi er ved at validere, at alle services er tilgængelige," lyder driftsstatus desuden.