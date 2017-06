USA vil forbyde kinesiske investeringer i kunstig intelligens: Bliver en uundgåelig del af fremtidens krigsførelse

Foto: David Smith, CC BY 2.0

Forskning i kunstig intelligens kan være med til at ændre den globale verdensorden, og derfor advarer Pentagon nu mod kinesiske investeringer i amerikanske AI-virksomheder.

Sidste år offentliggjorde det amerikanske Forsvarsministerium en rapport, der konkluderede, at kunstig intelligens bliver en uundgåelig del af fremtidens krigsførelse.

I 1950'erne og 1960'erne dystede USA og Sovjetunionen om at komme først til månen.Men det næste store videnskabelige kapløb kan meget vel komme til at handle om, hvilke nationer, der først knækker koden til den kunstige intelligens. En teknologi der rummer et stort militært potentiale, og dermed har udsigt til at ændre på den globale magtbalance.Det er formodentligt baggrunden for et nyt spektakulært forslag, som det amerikanske forsvarministerium Pentagon kommer med i en ny hemmelig rapport, som nyhedsbureauet Reuters netop har fået adgang til.Ifølge rapporten ønsker Pentagon at forbyde kinesiske investeringer i amerikanske virksomheder, der beskæftiger sig med kunstig intelligens og andre teknologier, der vurderes at være vitale for den nationale sikkerhed i USA.Allerede i dag anvender det amerikanske militær droner og andre typer robotter i forbindelse med militære operationer.Men med tiden kan vi forvente at droner og militære køretøjer takket være landvindinger indenfor kunstig intelligens bliver selvstyrende.Sidste år udarbejedede det amerikanske Forsvarsministerium ligeledes en rapport om emnet, der ifølge erhvervsmediet Quartz konkluderede, at kunstig intelligens bliver en uundgåelig del af fremtidens krigsførelse.I rapporten blev det anbefalet, at det amerikanske forsvar bør foretage massive investeringer i kunstig intelligens, hvis ikke militæret vil se sig distanceret af den private forskning i Silicon Valley og i værste fald også af fremmede magter.Og meget kan tyde på, at det er et yderst realistiske scenarie.For få uger siden skrev den amerikanske avis New York Times , at mens præsident Trumps administration lægger op til at beskære en række offentlig finansierede projekter, der beskæftiger sig med kunstig intelligens, så investerer Kina i øjeblikket heftigt i kunstig intelligens.Ifølge den amerikanske avis er det uvist præcist, hvor store ressourcer de kinesiske myndigheder tilfører forskningen i området, men meget tyder på, at der er tale om betragtelige summer.Eksempelvis er det velkendt at adskillige kinesiske byer og provinser investerer milliard beløb i kunstig intelligens og robot-teknologi.Blandt andet har byen Xiangtan i Kinas Huan-provins tilkendegivet, at den i de kommende år vil investere mere end 13 milliarder kroner i forskning i robot-teknologi og kunstig intelligens, og derudover lover byer som Suzhou og Shenzhen millionstøtte til kunstig intelligens-virksomheder, som slår sig ned i byerne."Der foregår i øjeblikket et kapløb om den næste generation af computere. Forskellen er bare, at Kina ser det som kapløb, mens USA ikke gør det," siger James Lew, der er forsker ved den amerikanske tænketank Center for Strategic and International Studies, til New York Times.Ifølge den amerikanske avis ser det kinesiske regime stort potentiale i brug af kunstig intelligens, der kan anvendes til en lang række formål lige fra afhjælpning af trafikpropper til ansigtsgenkendelse i forbindelse med videoovervågning af borgerne, censurering af internettet samt udvikling af selv-styrende missiler.Den kinesiske forskning i kunstig intelligens foregår både i offentlige og privat regi.Eksempelvis har kinesiske tech-giganter som søgemaskinen Baidu og kørselstjenesten Didi Chuxing åbnet amerikanske udviklingsafdelinger, der beskæftiger sig med kunstig intelligens, og gennem de sidste seks år har kinesiske investorer ifølge New York Times investeret i 51 forskellige amerikanske virksomheder, der beskæftiger sig med kunstig intelligens.Set i dette lys er det heller ikke overraskende, at Pentagon nu lægger op til at sætte en stopper for den stigende kinesiske interesse for amerikanske virksomheder, der forsker i området.I løbet af de seneste år har kinesiske virksomheder foretaget investeringer og opkøb i det amerikanske erhvervsliv for 46,5 milliarder dollar, hvilket svarer til mere end 300 milliarder danske kroner.Derfor er der en risiko for, at en ny politik på området kan møde modstand i erhvervslivet og mere specifikt Silicon Valley, hvis der bliver blokerert for de kinesiske kapitalstrømme.Ifølge Reuters indeholder Pentagon-rapporten dog også en række blødere anbefalinger.Eksempelvis anbefales det, at de amerikanske myndigheder gør det lettere for kinesiske studerende at få permanent opholdstilladelse i USA efter, at de har færdiggjort deres studier.