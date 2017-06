Er du i risikozonen for at havne i arbejdsløshedskøen på fremtidens arbejdsmarked?

Folkemøde på Bornholm: Står vi foran en historisk teknologisk massearbejdsløshed i de kommende år eller vil der "bare" blive tyndet ud i de dødsyge job, der erstattes af "federe" arbejdsopgaver?

Debatten fyger frem og tilbage om, hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at se ud.Kommer robotterne marcherende ind på jobmarkedet og sparker alle almindelige lønarbejdere i retning af arbejdsformidlingen?Eller vil den moderne teknologi rydde ud i almindelige manuelle arbejdsopgaver og give os plads til at udfolde os igennem mere spændende arbejdsopgaver?Det er noget af det Computerworlds chefredaktør, Lars Jacobsen, skal være med til at diskutere på årets folkemøde på Bornholm, der begynder i dag. It-virksomhederne indtager Bornholm i stor stil: Derfor valfarter it-branchen til Folkemødet [/b]"Vi skal tale om, hvad det betyder, når teknologien for alvor begynder at ændre arbejdsmarkedet. Det vil sige, hvad er det for nogle job, der forsvinder, hvilke job der ændrer sig, og hvilken betydning det kommer til at have for det omgivne samfund," siger Lars Jacobsen."Jeg tror, at vi kommer til at sige farvel til nogle job, men jeg tror mest af alt, at det kommer til at ændre indholdet af vores job. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi står overfor en massearbejdsløshed, men jeg tror, at det bliver svært for nogle folk uden den rigtige indstilling og evne til at lære nyt. Ikke fordi de bliver afløst af maskiner, men fordi tempoet er sat i vejret af maskinerne."På dette års folkemøde er der ingen tvivl om, at it i højere grad end nogensinde før er på dagsordenen.Programmet bugner af arrangementer om digitalisering, offentlige it-projekter, fremtidens arbejdsmarked og den nye generation af digitalt indfødte.Og det skyldes i særdeleshed, at it er blevet et emne, som hele samfundet interesserer sig for, mener Lars Jacobsen."It-branchen er blevet voksen. It har traditionelt været noget, som man skulle have en særlig uddannelse og være lidt nørdet i den negative forstand at beskæftige sig med. Det har været gemt lidt væk i serverrummene. I modsætning til de forrige år, hvor der har været noget miljø og nogle andre dagsordener, så er det lige pludselig it, der er i fokus. It er blevet et særskilt politisk område. "Computerworlds chefredaktør skal også i ilden på årets folkemøde. Det sker, når Lars Jacobsen fredag klokken 13:30 skal diskutere med iværksætter Toke Kruse, der blandt andet står bag regnskabsprogrammet Billy, om hvordan teknologien i fremtiden vil påvirke arbejdsmarkedet.Hvis du er på Folkemødet opfordrer vi til, at du kommer og blander dig i debatten, og uanset hvad, så opfordrer vi dig til at give din mening til kende her i kommentarfeltet.Hvem mener du kommer til at stå i kø ved arbejdsformidlingen, når teknologien i endnu højere grad slår igennem på det danske arbejdsmarked? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.