Hvem går først på pension? Din kommunikationsmedarbejder eller dit CMS?

Klumme: Lige som bilindustrien står content management-verdenen over for et paradigmeskift, hvor automatisk læring af adfærd ændrer produktets slutbrugeroplevelse fundamentalt.

I bilverdenen går vi fra at eje benzinbiler med manuelt gear, der står stille i 95 procent af bilens levetid, til at have adgang til elektriske, selvkørende biler som en service, som vi anvender, når vi har brug for det.Der findes i dag allerede løsninger der kan identificere, hvad der er galt med indholdet på et website, se hvilke konkrete sider, der ikke performer, og de ved også hvilke indholdskomponenter, der skal ændres for at siden performer, som den skal.Men det er op til webmasteren at lave de ændringer, der skal til for at gøre websitet bedre.Med andre ord: Automatgearet er lavet, men chaufføren skal skifte gear manuelt.Hvis man tænker over det, så er der ingen rationelle argumenter for, hvorfor et sådant system ikke også skulle lave tilpasningerne af indholdet automatisk.Det kunne gøres mere præcist, i realtid og via et løbende læringsloop, hvor systemet tilpasser sig det, der har bedst effekt hos brugerne.Når vi når dertil, vil det menneskelige bidrag være helt anderledes.Chefers holdninger om farvevalg betyder intet. Indhold, som er et resultat af interne, politiske handler mellem afdelinger, findes ikke. Indhold, der ikke bliver vedligeholdt på grund af manglende prioriteringer eller manglende tid, er fortid. Brugernes ser altid det indhold, som systemet har lært performer bedst i den givne situation.I en sådan verden skal websiteejerne have fokus på at bygge et bibliotek af indholdselementer op, som systemet kan trække på. Der skal skrives tekster, der skal være et stort foto- og videobibliotek osv. Alle kombinationer af indhold vil kunne blive publiceret i række standard-designskabeloner.Men hvorfor stoppe her? Hvis man kan tilpasse indholdet og kompositionen på et website efter mønstre i brugernes anvendelsesadfærd, hvorfor så ikke også tilpasse navigation og brugerflows?Det vil give mening at have et website, der virker efter on-demand pricippet. Altså at det indhold, brugerne ser, skabes på baggrund af den erfaring, systemet har om brugerne.Der findes ingen fastlagt navigationsstruktur på sitet, der findes ikke fastlagte brugerflows, glem alt om at lave sitemaps. Hele brugernes oplevelse skabes i realtid omkring hende og er baseret på den læring, som systemet har omkring hende, og hvad hun erfaringsmæssigt responderer bedst på.I en sådan verden giver det ingen mening at tale om use cases, A/B test mv., fordi de afspejler en gammeldags tankegang, hvor vi bygger et system op, tester et område af, indtil det virker godt nok, og så flytter vi fokus til et nyt område.Det er så her, at det heller ikke længere giver mening at tale om et content management system, som vi kender dem i dag.De systemer, der er på markedet i dag, afspejler jo en gammeldags publiceringstankegang, hvor man udgiver websider baseret på en hierarkisk navigationsstruktur - altså en "indefra og ud-tankegang", hvor jeg som afsender af mit website indhold bestemmer, hvad og hvordan du som bruger skal tilgå mit indhold.I den nye verden stiller jeg som udgiver af et website mit indhold til rådighed for brugerne, og så bestemmes det, som de ser, af realtidslæringsalgoritmer. Så dér døde content management systemet.Og så kommer vi til kommunikationsmedarbejderen. De dør heldigvis ikke, men deres rolle ændres væsentligt, fordi de opgaver, de skal løse, ændrer karakter.Det bliver snart muligt at skrive tekster, som automatisk udarbejdes, så de er tilpasset modtageren.Din feriemail kan automatisk skrives, så din mor, kæreste og chef får forskellige versioner af den samme grundtekst. Den teknologi vil naturligt vinde indpas i webpubliceringsverdenen. Det vil være logisk, at automatisere tilpasningen indholdet af tekster, så bankanalytikeren og teenageren læser forskellige beskrivelser af den samme mobiltelefon på Elgigantens website.I en sådan verden vægter det højere at være analytisk og have forretnings- og talforståelse end at være velartikuleret.Man vil også tale om vægtningen mellem "manuelle tekster" og "automatiske tekster". Så kommunikationsmedarbejderrollen dør ikke, men hun skal tænke anderledes, og det at skrive gode, "manuelle" tekster og indhold får mindre fokus end nu.Man får altså et meget mere faktabaseret og analytisk forhold til publicering af indhold. Facts vinder over følelser i de interne snakke, og man får helt sikkert mere tid til at holde fokus på, hvordan brugerne af websitet oplever budskaberne på et langt mere personligt niveau, end det i dag er muligt.Så jeres website bliver ligesom bilerne selvkørende. Men den forretningsmæssige retning bestemmes stadig af jer.