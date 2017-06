Faderen til den moderne computer og Ethernet-teknologien er død

Charles Thacker var en af hoveddesignerne på, hvad der kaldes den første egentlige personlige computer, Xerox Alto, der var grundlag for alle kommende computere nogensinde.

Manden bag den første moderne computer er død.Charles Thacker blev 74 år, og var en af hardwaredesignerne bag Xerox Alto-computeren tilbage i 1974, som i sig selv aldrig blev en finansiel succes.I stedet blev Xerox Alto grobund for den moderne grafiske overflade, som du i dag ser på din iPad, Samsung-telefon, Windows-PC eller Mac.Ja, du kan faktisk blandt andet takke Charles Thacker for, at du ikke sidder og taster linjer ind i en terminal på din computer.Xerox Alto-computeren var forud for sin tid med et grafisk interface med skalerbare vinduer, mus, Ethernet (som Charles Thacker også var med til at opfinde) og andre teknologier, som først blev standard år senere."Vi vidste at Alto var revolutionerende.Vi havde allerede bogstavsgenerende terminaler, og flere af dem var ganske gode, men de var begrænsede. Hvorimod Alto kunne vise alt, hvad du allerede kunne vise på et stykke papir. Det vidste vi, ville blive stort," udtalte Charles Thacker tilbage i 2010 i forbindelse med en Q&A.Xerox Alto-computeren anses blandt andet som forløberen til den moderne Macintosh-computer.Tilbage i 1979 besøgte en ung Steve Jobs Xeroxs Palo Alto-kontor og så Xerox Alto-computeren.Charles Thacker arbejdede også i en årrække for Microsoft, og var med til at udvikle hardwaren til den allerførste Windows Tablet PC.