Mens 5G-hypen tager til: Markant mangel på interesse hos de potentielle 5G-kunder

5G er udråbt til den næste store revolution i teleindustrien, men trods klare fordele ved den nye netværksteknologi og masser af hype, kniber det endnu med interessen hos de potentielle 5G-kunder.

Som Computerworld har beskrevet i de seneste uger, er 5G som den næste mobilnetværks-teknologi nu ved for alvor at tage form.Ikke mindst i teleindustrien tales der meget om det enorme potentiale, der ligger i 5G, hvor eksempelvis lav latency, gigabithastigheder og internet of things er nogle af de fordele, der igen og igen fremhæves ved 5G.Meget tyder dog på, at teleindustrien har et stort salgsarbejde foran sig, hvis 5G skal blive en kommerciel succes.Interessen for næste generations netværksteknologi er nemlig endnu relativt beskeden hos de potentielle kunder og brugere. Det viser en ny undersøgelse fra ABI Research.Analysefirmaet har spurgt 455 amerikanske virksomheder fra ni forskellige brancher om deres planer med 5G.62 procent af respondenterne svarer, at de ikke har planer om at udrulle 5G-teknologi i de kommende år, oplyser ABI Research "Rapporten viser, at der er en alvorlig disharmoni mellem hypen omkring 5G-markedet og så den kommercielle industris parathed til at udrulle teknologien," lyder det fra ABI Research."Næsten alle respondenter, der planlægger en dag at integrere 5G-teknologi i deres forretningsmodel, svarer, at de er tidligt i undersøgelses-fasen."ABI Research har også et bud på, hvordan denne disharmoni er opstået."5G-hypen drives i øjeblikket af technologiens supply chain snarere end af efterspørgsel fra slut-markederne," udtaler Malik Saadi, der er managing director og vice president i analysefirmaet.ABI Research konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at 5G vil slå igennem hos forbrugerne, før erhvervslivet også følger trop."Når man udvikler en 5G-roadmap, er det vigtigere end nogensinde for teknologi-leverandører at engagere sig med dem, der skal implementere - at forstå deres behov, undervise dem i værdien ved 5G og hjælpe dem med at realisere konkrete use cases."Mens ABI Reasearch altså konkluderer, at de amerikanske virksomheder endnu kun har en beskeden interesse for 5G, er det værd at bemærke, at Nordamerika ellers faktisk er noget længere fremme med 5G end Vesteuropa.I netværksgigantens Ericssons netop offentliggjorte globale mobility rapport 2017 kan man læse, at Vesteuropa - og herunder altså Danmark - i 2022 vil have 90 procent af alle mobilabonnementer på det velkendte LTE-netværk, mens kun fem procent vil være på 5G.I Nordamerika ventes det, at hele 25 procent af mobilabonnementerne vil køre på 5G-nettet i 2022, og i Asien-Stillehavet vil det være 10 procent, der anvender 5G.Den situation er illustreret i figuren herunder - og du kan også læse mere om rapporten her