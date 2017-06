Test af den helt nye iPad Pro: Kan iPad'en denne gang erstatte din computer?

Apples nye iPad Pro (10.5") er om muligt den bedste tablet nogensinde, men dens potentiale bliver først udnyttet til fulde, når iOS 11 udkommer til efteråret.

Skærmen går helt ud til kanterne, hvilket får iPad Pro (10,5) til at ligne en forvokset iPad Mini. Foto: Morten Sahl Madsen

iPad Pro (10,5) er stadig tynd og let som sidste års iPad Pro og er stadig bygget i gode materialer, imens den virker godt samlet. Her er ingen løse hjørner eller plast, der bliver slidt med tiden. Foto: Morten Sahl Madsen

Pennen har en forsinkelse på omkring de 20 ms, hvilket gør pennen til en af de mest virkelighedstro stylus på markedet. Man tegner i hvert fald godt med den. Foto: Morten Sahl Madsen

Den nye iPad Pro holder til cirka 10 timers brug, hvilket svarer til de fleste andre iPads på markedet. I praksis betyder det, at vi kunne have iPad'en i brug i fire dage, før den skulle lades op. Foto: Morten Sahl Madsen

Kameraet i iPad Pro (10,5) er desuden det samme, som du finder i en iPhone 7. Det betyder, at iPad'en skyder ultraflotte fotos, hvis du er typen, der tager fotos med din iPad. Foto: Morten Sahl Madsen

Ingen computer - tabletagtig eller ej - uden tastatur. Apples eget tastatur, som også fungerer som et skærm-cover, har fine taster, som du skriver godt på efter en tilvænningsperiode. Desværre er det så ustabilt og vakkelvåren, at du ikke kan bruge det i skødet, og vi har tabt iPad'en inklusiv tastatur, da vi forsøgte at samle det. Overvej et andet, hvis du er serist omkring iPad-som-computer.

Plus: Skærmen er fænomenal, og 120Hz er undervurderet.

Lynhurtig og kraftig både i system og i apps.

IOS 11 vil (formodentligt) forbedre brugeroplevelsen markant.

En batterilevetid som slår alle andre.

Det største økosystem af alle tablet-platforme. Minus: Minus:

Prisen er så høj (inklusiv tastatur) at du kan købe en ganske god Windows-PC i stedet

Tastatur-cover virker stadig som en "hovsa-løsning" og er elendigt i skødet. Ingen lys i tasterne gør det svært at se om aftenen.

Når først sit fulde potentiale ved iOS 11 til efteråret. Karakter:

For mange er tablet lig iPad.Det var Steve Jobs og iPad'en, der var med til at kickstarte tablet-markedet, som mange først grinede af og kaldte en forvokset iPhone.Hvem ville dog købe sådan en?En hel del skulle det vise sig. Tabletmarkedet voksede hurtigt på grund af iPad'en og andre efterfølgende tablet-lanceringer, og for en stund troede mange, at tablets ville være computerens endeligt.Computeren lever i dag dog stadig i bedste velgående, og salget af tablets er tværtimod dalet de seneste par år på grund af det stigende antal Windows-pc'er, som også kan fungere som tablet, og på grund af at størrelsen på smartphones er vokset.Derfor lancerede Apple sidste år iPad Pro: En iPad, som ikke kun er en iPad, men som ifølge Apple kan erstatte din almindelige computer.De fleste anmeldere sagde dengang, at iPad Pro var en fabelagtig iPad, men at den endnu ikke helt kunne erstatte en pc.Så nu prøver Apple igen. Ved dette års WWDC - Apples udviklerkonference - lancerede Apple så en ny iPad Pro.Den er blevet opdateret med ny processor og en endnu vildere skærm, og med et iPad-orienteret iOS 11 på vej, kan den nye iPad uden tvivl erstattepersoners computere.Men netop derfor skal du vente med at købe den.Normalt starter vi med at beskrive produktet og dets udseende, design og materialer, men det er unødvendigt med iPad Pro (10,5). iPad Pro (10,5) er en smule større, men ellers næsten identisk med sidste års iPad Pro (9,8)Den største fysiske forskel er skærmen, der dækker mere af iPad'ens front.Og netop skærmen er en af de to helt store nyheder ved den nye iPad.Skærmen er nu mere lys med en lysstyrke på omkring 500 nits, hvilket gør det lettere at bruge iPad'en udendørs, og skærmens indbyggede TrueTone-teknologi betyder, at skærmens farver tilpasses lyset omkring dig, så et hvidt tekstdokument eksempelvis vises mere gulligt for at skåne dine øjne.Den største nyhed er dog ProMotion-teknologien, der betyder, at skærmen nu har en framerate på helt op til 120Hz. I lægmandstale betyder det, at skærmen kan vise flere billeder i sekundet end tidligere (iPad Pro 9,8 og andre iPads har en framerate på 60fps).Det er svært at beskrive forskellen, men ligesom i computerspil er hoppet fra 60 billeder i sekundet til 120 ganske betydelig, og den højere antal billeder i sekundet får hele systemet til at føles som om, at det er limet til din finger, når du bevæger dig rundt i systemet.Det lyder som en lille ting, men tag selv ned i en butik og prøv den nye iPad for at opleve skærmen. Tekst står knivskarpt, selv når du bevæger dig ned igennem en hjemmeside, og det får hele iPad-oplevelsen til at føles mere ægte, mere som papir, og mindre virtuel.Skærmen kan desuden selv tilpasse frameraten, alt efter hvilken app der vises.Ser du en film - film vises typisk i 24 billeder i sekundet - tilpasses skærmen til 24fps, hvilket både sparer på batteriet og skulle give en bedre, mere korrekt fremvisning af videoen, så du undgår "Soap Opera-effekten", hvor det hele ser lidt kunstigt ud.Du kan endda "splitscreene" en 24fps video, imens du kan scrolle rundt på nettet i 120 vidunderlige billeder i sekundet.Den højere framerate betyder også, at brug af Apple-pen også bliver mere præcis, men ikke meget. Den fungerede i forvejen godt, hvis du altså har lyst til at smide 829 kroner efter en digital blyant.Den anden store nyhed ved iPad Pro (10,5) er ydeevnen.Inde i iPad'en sidder Apples A10X-chipsæt, som er enormt kraftfuld og resulterer i, at iPad'en er en af de absolut mest kraftulde tablet på markedet.I benchmarks som Geekbench slår den nye iPad Pro endda Apples nye Macbook Pro 13 og de fleste Windows-computere fra 2017 på multicore-scoren, hvilket virker uvirkeligt, når en iPad kun er 5 millimeter tyk.Nu kan man ikke sammenligne direkte fra en tablet til en computer - forskellige enheder til forskellige formål - men det giver en god indikation på, hvor vild den nye iPad Pro er, når iPad'en er godt 40 procent hurtigere i benchmarks end en Dell XPS 13-computer fra 2017.Den nærmeste egentlige tablet-konkurrent er Samsungs nyeste Tab S-tablet, og her scorer iPad Pro (10,5) en dobbelt så høj Geekbench 4-score.Sammen med 4 GB RAM (splittet mellem CPU og GPU) flyver apps og system af sted uden det mindste hik eller hak i animationer, og loadingtider er mere eller mindre en by i Rusland.Spil optimeret til det nye chipsæt står flottere end nogensinde før, og tegne- og redigeringsprogrammer som ProCreate håndterer filtre og lignende uden den mindste ventetid. Det føles naturligt, som at tegne på et stykke papir, og det er imponerende.Sammen med skærmens højere opdateringshastighed føles iPad Pro (10,5) som den hurtigste og mest responsive maskine, vi nogensinde har haft i hænderne.Spørgsmålet er så, hvad du vil bruge al den kraft til.iPad Pro skal kunne erstatte din pc. Det er Apples påstand, og med iPad Pro (10,5) nærmer vi os. Den nuværende iOS 10-version gør intet godt for iPad Pro'en, og efterlader en hungrende efter den kommende iOS 11, der slipper iPad'ens fulde potentiale fri.iOS 11 vil forbedre iPad'ens muligheder for at multitaske, så du til dels kan have flere vinduer åbne på samme tid, og du får en dock til apps, næsten som du kender den fra MacOS på en Mac-computer med aktive apps.Dertil får du også et egentligt fil-system, så du kan tilgå og selv sortere i dine filer og dokumenter. Det er længe ventet.Så kan iPad Pro erstatte din computer? Hvis du kun benytter din computer som en skrivemaskine med Office åben, til web-maskine og som Netflix-afspiller, så jo, og det bliver kun bedre ved iOS 11.I så fald er iPad Pro'en måske den bedste computer-enhed på markedet i dag, om end den nye iPad Pro er dyr som bare pokker.For alle os andre, som godt kan lide at have flere vinduer åbne på en gang, og som stadig ser fordelen ved at benytte en mus og tastatur, så vil vi stadig foretrække en Macbook eller Windows-pc over en iPad Pro.Uanset hvad, så bliver iPad Pro (10,5) først udnyttet til sit fulde, når iOS 11 udkommer til efteråret, og derfor kan det svare sig at vente med at investere mindst 5.699 kroner i den nye iPad. Og det er uden et tastatur til yderligere 1.399 kroner.