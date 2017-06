“

Jeg frygter ikke teknologisk massearbejdsløshed. Der findes nogle brancher, der ikke forandrer sig særligt meget. Hvis man altid har drømt om at blive sognepræst et sted i Folkekirken, så er det ikke et job, der forandrer sig super meget.



Men jeg tror, at det er en farlig tanke at forestille sig, at man lige præcis skal ind i en eller anden jobfunktion, der er på en bestemt måde. Folk har godt af at lære, at man er nødt til at improvisere sig gennem livet.

Jeg synes, at historieløshed er et enormt problem, fordi det får folk til at tage dårligere beslutninger, end de burde. Det er historieløst at sige, at verden aldrig har forandret sig så hurtigt, som den gør nu.



Hvis man vidste mere om historie, så kunne man godt forestille sig den helt vilde tanke, at der har levet virkelig indsigtsfulde mennesker før os.





Verden forandrede sig vanvittigt hurtigt omkring år 1900. Dengang var der en meget indsigtsfuld generation af administratorer og politikere, der tog nogle gode beslutninger.

Måske skulle vi prøve at kigge på de gode beslutinger, der blev taget omkring år 1900 i forhold til meget voldsomme teknologiske forandringer.





Jeg mener, at det bedste man kan gøre, hvis man er i halvtredserne, er at få den forestilling ud af hovedet, der siger, at man ikke kan lære mere. Man har masser af fremtid foran sig.