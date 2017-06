Morgen-briefing: Er den teknologiske udvikling en dræber? Debat med Computerworld på folkemødet / Nyt center for Blockchain-teknologier på ITU / Dansk startup henter 20 millioner kroner

Er den teknologiske udvikling en dræber? Debat med Computerworld på folkemødet. Nyt center for Blockchain-teknologier på ITU. Dansk startup henter 20 millioner kroner. Dansk robot-millionær nærmer sig kinesisk kæmpeordre. Salget af cloud-baserede sikkerhedsløsninger vokser vildt

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder fredag morgen.Den digitale transformation og den store automatiseringsbølger æder sig støt ind på arbejdsfunktioner, som vi kender dem i dag. Hvilke arbejdsroller står for skud næste gang? Hvilke jobs passes af maskiner om 10 år - og hvordan sætter vi danske virksomheder i stand til håndtere forandringerne, der følger med, når computere og robotter overtager arbejdet?Disse ting diskuterer Computerworlds chefredaktør, Lars Jacobsen, og serie-iværksætter Toke Lund på folkemødet på Bornholm i dag. Kom og værd med. Det foregår klokken 13:30 i A18 Policy Group.IT-Universitetet i København åbner ‘European Blockchain Center,' der skal være det ‘nationale omdrejningspunkt' for uddannelse og forskning inden for blockchain-teknologier og samtidig gøre Danmark internationalt førende på området, lyder det fra ITU.Det er det første center af sin slags i verden."Flere private og offentlige er allerede i fuld gang med at udvikle blockchain-baserede løsninger, som potentielt vil kunne gøre det lettere at sikre, at alverdens it-systemer arbejder efter hensigten. Det skaber en masse muligheder, som vi skal udnytte bedst muligt, men der bliver også udfordringer, både kulturelle og juridiske, blandt andet fordi blockchains af natur er transparente. Disse områder vil vi også arbejde med," lyder det fra centerleder Roman Beck i en udsendt meddelelse.Den danske startup Spektral henter 20 millioner kroner fra investorer i primært Silicon Valley.Selskabet skiftede fornylig navn fra ‘Cloudcutout' til Spektral.Det står med sine i dag 15 medarbejdere bag en algoritme, der gør det muligt hurtigt at skære baggrunden væk fra et billede eller en video, så brugeren hurtigt kan sætte sig selv eller andre afbildede personer ind i en ny setting."Det går rigtig godt. Det tager lang tid at komme igennem til de her virksomheder, men der stor bevågenhed omkring vores teknologi, da vi har noget unikt, som der ikke er nogen andre, der har. Vi er derfor også ofte i Silicon Valley for at snakke med virksomheder," siger direktør Jonas Pilgaard til Børsen. Enrico Krogh Iversen, der tjente kassen på salget af Universal Robots, står ifølge Børsen overfor en mulig kæmpegevinst på sin investering i den ungarske sensorvirksoimhed Optoforce, der udvikler sensorer, som gør robotter i stand til at føle overflader.Det gør det muligt for robotterne at polere overflader på eksempelvis mobiltelefoner. Det bliver typisk gjort manuelt i dag.Optoforce har netop landet en stor ordre med den kinesiske mobilproducent Oppo, der i fjor byggede 78 millioner mobiltelefoner.Salget af cloud-baserede sikkerhedsløsninger vil vokse med hele 21 procent i 2017 i forhold til niveauet i 2016, lyder det fra analysehuset Gartner.Ifølge analysehuset vil salget i 2017 runde 5,9 milliarder dollar og nå ni milliarder dollar i 2020."Email-sikkerhed, web-sikkerhed og sikring af identitet og adgang er de vigtigste tre punkter for virksomhedernes sikkerhed," lyder det fra Gartner."Cloud'en er et naturligt valg for de små og mellemstore virksomheder, da det er nemt at tage i anvendelse og håndtere, ligesom betalingsmodellen og de simplificerede features gør cloud yderligere attraktivt," hedder det.