Trods milliard-regning: Skats nye it-system bliver ikke teknisk bedre end EFI

Der er ikke nogen større teknisk forskel på EFI og systemets afløser, der i øjeblikket er under udvikling, lyder det fra en dansk professor.

Skat er ved at få udviklet et nyt it-system til 1,1 milliarder kroner, der skal afløse det skandale-ramte EFI.Men ifølge it-mediet Version2 , der har gennemgået udbudsmaterialet på det nye system, tyder meget på, at det nye system ikke er bedre end det tidligere system.For ifølge ITU-professoren Søren Lauesen er der ikke nogen større teknisk forskel på, hvad der står i udbudet, og hvad EFI allerede kan i dag."Så der er andre årsager til, at man vælger at bygge et helt nyt system," siger han til Version2.Søren Lauesen anbefaler ifølge Version2, at man havde fortsat med at bruge EFI til at forvalte lønindehodelse, men mans afventer det nye system, der i øjeblikket bliver udviklet af Netcompany.En rapport som Søren Lauesen tidligere har udarbejdet har vist, at EFI blev taget i brug, selvom over en tredjedel af de indledende test af systemet slog fejl.Ved den lejlighed sagde Søren Lauesen til Radio24syv:"Jeg har ikke noget godt at sige om EFI. Jeg synes, det er fint, det blev lukket. Det skulle det bare være blevet seks år tidligere."