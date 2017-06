Vilde rygter: Amazon klar til at byde 60 milliarder for populær app

Slacks stifter, Stewart Butterfield, på scenen til Web Summit-konferencen i Dublin i 2015. Foto: CC BY 2.0

Microsoft, Google og Amazon bejler alle til den populære virksomheds-chat-app Slack, og Amazon er ifølge et amerikansk medie parat til at byde 60 milliarder kroner for appen.

Den amerikanske tech-gigant Amazon kan ifølge erhvervsmediet Bloomberg være parat til at byde svimlende 60 milliarder kroner (ni milliarder dollar, red) for kommunikations-værktøjet Slack.Slack bliver ofte omtalt som verdens hurtigst voksende stykke erhvervssoftware og har i dag over fire millioner bruger, der i gennemsnit bruger appen 10 timer dagligt.Et opkøb af Slack vil kunne styrke Amazons tilbud til erhvervskunderne, hvor virksomheden i øjeblikket er i hård konkurrence med blandt andet Microsoft.Senest har Amazon lanceret sin egen kommunikationsplatform Chime, der et forsøg på at tage kampen op mod Slack.Det er dog langt fra sikkert, at Amazon får held til at købe Slack, og i følge den amerikanske techblog Recode er Slack i fremskredne forhandlinger om en stor kapitaltilførelse på 3,3 milliarder kroner (500 millioner dollar, red), der vil værdifastsætte virksomheden til 33 miliarder kroner.Udover Amazon skriver den amerikansk tech-blog Recode, at også Google, Salesforce og Microsoft udviser interesser for Slack.Ifølge Techcrunch har Microsoft tidligere været parat til byde otte milliarder dollar for Slack, men efter pres fra Microsoft-grundlæggeren Bill Gates valgte virksomheden angiveligt at trække følehornene til sig igen.Slack er stiftet af den canadiske iværksætter Stewart Butterfield, der grundlagde sin karriere ved at stifte fototjenesten Flickr, der i 2005 blev solgt til Yahoo