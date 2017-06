“

"Jeg går meget op i anvendelsen af sundhedsdata, især fordi jeg oplever, at vi har en platform, der kan forbedre vores liv.



Vi har allerede gode erfaringer fra Tyskland og USA hvor vi hjælper med at bekæmpe kræft.



Der ser vi virkeligt, hvad man kan, når man anvender data rigtigt. Derfor må Danmark også åbne mere op for arbejdet med sundhedsdata - også gerne i anonymiseret form.



Styrken ligger i mængden af data. At lægen ikke bare ser på dig, men sammenligner dine data med andre. Og så kan du får svar på en kræftprøve på minutter i stedet for uger.



For forskerne betyder det, at de i ikke længere først skal have en hypotese og derefter teste den på et smalt datasæt.



Med store mængder sundhedsdata kan man i stedet se på alle data på en gang og komme op med ny sammenhænge.



I de projekter, hvor SAP har været involveret, begyndte vi godt nok med kræft. Men nu handler det også om Alzheimers og sklerose. Det er sygdomme, som vi endnu ikke har fundet nøglen til, men som vi kan blive klogere på med nok data.



Udfordringen er at vi i Danmark måske er for angste for dele sundhedsdata. Nok fordi det hele hurtigt handler om, hvorvidt dit CPR-numm nu bliver delt.



Men pointen er, at det behøver man ikke i dag. Men vi behøver sundhedsdata og at komme i gang med at bruge dem.



Også internationelt, hvor vi har en fordel af at kunne åbne for at dele data - ikke mindst for at få adgang til andres data. Vi er kun fem millioner mennesker i Danmark, men tænk hvis vi kunne udnytte data fra de 14 millioner mennesker, som er med i vores amerikanske samarbejde.



Så kan vi pludselig hjælpe folk hurtigere og bedre."





Helle Dochedahl, vice president, SAP